Dân tố khó thở, tức ngực vì nước 'sạch': Doanh nghiệp nói cần đợi kiểm định

Liên quan vụ việc hàng trăm người đại diện cho hàng nghìn cư dân ở khu đô thị Thanh Hà tố dùng nước sạch do Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà (sau đây gọi tắt là Công ty Thanh Hà) cung cấp nên bị mẩn ngứa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty Thanh Hà, cho biết đang đợi kết quả kiểm định chất lượng nước từ cơ quan chức năng.

Nhiều trẻ nhỏ mẩn ngứa, dị ứng da sau khi dùng nước sạch do Công ty Thanh Hà cung cấp KHẮC HIẾU

Theo ông Trình, trước đó, do nguồn cung cấp nước sạch về khu đô thị Thanh Hà "thiếu và yếu" nên công ty đã sử dụng nguồn nước ngầm tại chỗ để cung cấp cho hàng nghìn cư dân sinh sống ở đây. Trước khi đưa vào sử dụng, nguồn nước ngầm đã được kiểm định, đảm bảo chất lượng.

Đối với nội dung cư dân tố, ông Trình cho rằng cần phải đợi kết quả kiểm định chất lượng nước nên chưa thể khẳng định người dân bị mẩn ngứa, ảnh hưởng sức khỏe có phải do đã sử dụng nước sạch hay không.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, do lo ngại chất lượng nước sạch do Công ty Thanh Hà cung cấp, nhiều ngày qua, người dân khu đô thị Thanh Hà đã mua nước sạch đóng chai để phục vụ sinh hoạt. Ngoài ra, một số hộ dân còn sử dụng máy lọc nước làm giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, cũng có nhiều hộ dân đành dùng trực tiếp nước sạch do Công ty Thanh Hà cung cấp vì điều kiện kinh tế eo hẹp.

Cư dân khu đô thị Thanh Hà treo băng rôn đòi quyền lợi NGUYỆT QUỲNH

Ông P.V.L (cư dân khu đô thị Thanh Hà) cho biết, khoảng 1 tuần trước, cả khu dân cư đột ngột bị cắt nước không rõ lý do. Sau khi cấp lại, mọi người thấy nước nồng nặc mùi chất tẩy rửa mạnh.

"Khi sử dụng, nước có mùi clo rất đậm, nồng. Lúc trong phòng tắm, tôi đóng kín cửa, xả nước thì chỉ 5 phút sau là cay hết mắt mũi, thấy khó thở và cảm giác tức ngực", ông L. nhớ lại.

Chị M.H (cư dân khu đô thị Thanh Hà) cho biết thêm, biểu hiện của nguồn nước không đảm bảo chất lượng thể hiện rõ nhất khi ngày càng nhiều người dân sinh sống tại khu dân cư mắc các bệnh ngoài da như nổi mẩn ngứa, viêm da… Đặc biệt, nhiều bể cá cảnh khi thay nước thì cá chết hàng loạt.

Cá cảnh trong bể chết hàng loạt sau khi cư dân thay nước NGUYỆT QUỲNH

Đáng chú ý, theo chị N.N.C (cư dân khu đô thị Thanh Hà), vấn đề bất ổn chất lượng nước sạch xuất hiện ngay từ khi thành lập khu đô thị Thanh Hà. Khi người dân phản ánh, nguồn nước có cải thiện một vài ngày nhưng rồi lại tiếp diễn.

"Mấy hôm trước, tôi xả nước ra thì có màu vàng, mùi xộc lên như nước cống cùng với mùi nước tẩy rửa, kinh khủng lắm. Hôm nay thì đỡ hơn, nước không còn mùi như hôm trước nhưng điều chúng tôi lo ngại là không được xử lý dứt điểm. Tháng nào cũng đóng tiền nước sạch nhưng không bao giờ được dùng nước sạch", chị C. bức xúc nói và kiến nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 9.10, hàng trăm người dân đại diện cho hàng nghìn cư dân sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà cùng nhau kéo đến trụ sở Công ty cổ phần nước sạch Nam Hà Nội và Công ty Thanh Hà để yêu cầu làm rõ nghi vấn nguồn nước sạch không đảm bảo chất lượng.

Giải đáp kiến nghị, ông Trình cho biết lưu lượng nước do Công ty Nam Hà Nội cung cấp không đủ dùng nên Công ty Thanh Hà đã đứng ra cấp bù. Vì thay đổi lưu lượng, đồng thời bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh về chất lượng.

Trước đề nghị test nước 3 ngày/lần thông qua cơ quan kiểm nghiệm và 1 ngày/lần thông qua hình thức thủ công của cư dân, ông Trình đã đồng ý và sẽ báo lại về thời gian, địa điểm.