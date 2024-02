Dàn trai đẹp khuấy động Thế Giới Trẻ

Nội dung kịch bản nói về chuyện người mẫu nam thì không thể thiếu người mẫu nam "thứ thiệt", do đó bà bầu An Thi phải tìm cho bằng được dàn mỹ nam này. Ngoài Thuận Nguyễn đã đẹp sẵn và là diễn viên chuyên nghiệp của Thế Giới Trẻ từ lâu, thì sự có mặt mới toanh của Phạm Kiên (Quán quân The Next Gentlemen 2021), Hữu Đạt (Á vương Mr Global 2023), Gia Huy (Nam vương đại sứ Hoàn Mỹ 2017) và các siêu mẫu nam khác như: Lim Phước Sang, Đỗ Tuyển, Duy Nam, Trung Tuấn, Thanh Huy, Tùng Kang, Xuân Thịnh đã đem lại sự phấn khích cho khán giả. Đúng là không thể phủ nhận nét đẹp thanh xuân của diễn viên cũng là sức hút rất mạnh của công nghệ giải trí.

Phạm Kiên (vai Quốc Tùng), Phương Lan (vai Mẫn Nhi) trong vở Mỹ vị nam vương H.K

Nhưng vấn đề là những chàng trai đẹp đó có biết diễn kịch hay không, hay chỉ biết khoe thân? May sao, họ biết diễn. Nét diễn tuy còn bỡ ngỡ nhưng lại dễ thương ở chỗ mộc mạc, trong trẻo, không kỹ thuật, kỹ xảo gì hết, khán giả vẫn rất dễ chịu. Lần đầu đóng kịch mà được như vậy xứng đáng được khen. Nhất là Phạm Kiên vai Quốc Tùng gần như là vai chính song song với Thuận Nguyễn, nhiều lớp diễn, nhiều tâm lý, nhưng anh vượt qua rất tốt, đặc biệt gương mặt hồn nhiên của anh rất hợp với nhân vật Quốc Tùng hiền lành, chân thành.

Hữu Đạt (vai Hoàng Long), Gia Bảo (vai đạo diễn) H.K

Tưởng đâu chỉ là một vở giải trí với chuyện sắc đẹp, ai ngờ càng xem mới lộ ra chủ đề và tình tiết cảm động. Vở cập nhật thế giới người mẫu đầy mưu mô, ganh tị, chèn ép lẫn nhau, nhưng cuối cùng có một tình phụ tử thiêng liêng ẩn giấu phía sau. Hóa ra tình thương vẫn là thứ đọng lại trong mỗi con người, và suy cho cùng thì nghề nào cũng có người xấu người tốt, đừng bận tâm, cứ sống cho tử tế thì không hề hổ thẹn.

Những cây hài nổi tiếng như Gia Bảo, Minh Dự lần này không cần phải "quậy" mà vẫn gây ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Gia Bảo không giả gái, Minh Dự thì diễn bi, chứng minh được sự nghiêm túc. Khâu âm nhạc và múa thì vô cùng thú vị, vì những người mẫu thừa sức biểu diễn. Với kịch thì họ có thể bỡ ngỡ, còn với nhạc và múa thì họ đã được đào tạo bài bản, nên những màn trình diễn thời trang đúng nghĩa hấp dẫn. Khán giả như được mãn nhãn với một show thời trang mini.