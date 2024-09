Đàn trâu chết trong rừng Nghệ An, nghi do sét đánh

Ngày 12.9, thông tin từ UBND xã Châu Hoàn (H.Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện đàn trâu 8 con bị chết, nghi do sét đánh.



Đàn trâu bị chết ẢNH: CTV

Ông Lý Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Châu Hoàn, cho biết đàn trâu này của gia đình ông Vang Trung Thúy (ngụ xã Châu Hoàn), được nuôi thả trong trang trại của gia đình ở trong rừng.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 8.9 trên địa bàn xã có mưa rất to. Sợ ở lại trang trại không an toàn nên vợ chồng ông Thúy đã về nhà cách đó khoảng 10 km để trú ẩn.

Chiều 11.9, ông Thúy quay lại trang trại thì không thấy đàn trâu như thường ngày. Ông Thúy đi tìm và phát hiện cả đàn trâu 8 con đều đã chết, một số con bị xém da, nghi do sét đánh.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Châu Hoàn đã đến hiện trường kiểm tra. Ông Dũng cũng cho biết, có thể đàn trâu bị sét đánh chết trước đó vài ngày. Ước tính, đàn trâu này trị giá khoảng 120 triệu đồng.