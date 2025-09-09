Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đan Trường tiết lộ kỳ vọng về con trai Thiên Từ, không muốn con theo nghề hát

Hải Duy
Hải Duy
09/09/2025 20:25 GMT+7

Dù không còn là vợ chồng, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tri kỷ để cùng chăm sóc con trai Thiên Từ. Nam ca sĩ cho biết, anh không mong con nối nghiệp ca hát mà muốn định hướng con theo con đường kinh doanh.

Sau khi ly hôn với Thủy Tiên, giọng ca Tình khúc vàng tập trung phát triển sự nghiệp ca hát song song với công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, Đan Trường lựa chọn cuộc sống giản dị ngoài sân khấu, dành nhiều thời gian tập luyện thể thao để giữ gìn phong độ trẻ trung ở tuổi 49.

Đan Trường tiết lộ kỳ vọng về con trai Thiên Từ, không muốn con theo nghề hát - Ảnh 1.

Sau khi ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên xem nhau là tri kỷ để cùng chăm sóc con

Ảnh: FBNV

Thời gian qua, cặp đôi vướng tin đồn "tái hợp" sau khi cùng xuất hiện trong bộ ảnh thân mật tại một quán cà phê ở Mỹ. Tuy nhiên, Thủy Tiên nhanh chóng phủ nhận. Về phía Thủy Tiên, cô khẳng định cuộc sống cá nhân không bị ảnh hưởng nhiều sau ly hôn. Suốt 4 năm qua, nữ doanh nhân dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc con trai. Hiện bé Thiên Từ, đang sinh sống cùng mẹ tại Mỹ.

"Nếu ai theo dõi trang cá nhân của tôi sẽ biết rằng sau khi ly hôn, tôi và anh Trường vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi xem nhau như bạn bè tri kỷ, luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong mọi việc. Điều quan trọng nhất là tôi và anh Trường còn có sợi dây liên kết là bé Thiên Từ", Thủy Tiên chia sẻ.

Kỳ vọng của Đan Trường về con trai

Đan Trường tiết lộ kỳ vọng về con trai Thiên Từ, không muốn con theo nghề hát - Ảnh 2.

Theo Đan Trường hiện anh sẽ ưu tiên việc học của con, nếu có thể anh muốn hướng con theo con đường kinh doanh

Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Bo tiết lộ không muốn con trai theo nghề hát của ba. Anh thẳng thắn: "Thành thật mà nói, Thiên Từ hát là để vui chứ để làm nghề thì chưa đủ. Nếu dấn thân vào nghệ thuật, tôi nghĩ con sẽ hợp với việc chơi nhạc cụ và diễn xuất hơn. Hiện tại, tôi vẫn ưu tiên việc học của con. Về lâu dài, tôi mong con sẽ theo hướng kinh doanh để có thể quán xuyến thay ba và mẹ".

Nam ca sĩ sinh năm 1976 cũng cho biết thêm, dù đã "đường ai nấy đi" nhưng anh và vợ cũ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, tri kỷ để cùng chăm sóc con trai. Với anh, điều quan trọng nhất là Thiên Từ lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ.

Trở lại với công việc, Đan Trường cho biết sau ba thập niên hoạt động nghệ thuật, anh luôn biết ơn khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng mình. Trong mắt nhiều người hâm mộ, anh Bo không chỉ là "thần tượng thanh xuân" của thế hệ 8X, 9X mà còn là một trong những giọng ca hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều năm. Từ cuối thập niên 1990, nam ca sĩ nhanh chóng vụt sáng nhờ hàng loạt bản hit như Kiếp ve sầu, Mãi mãi một tình yêu, Tình đơn phương, Tình khúc vàng… cùng ngoại hình điển trai và phong cách biểu diễn gần gũi.

Đan Trường tiết lộ kỳ vọng về con trai Thiên Từ, không muốn con theo nghề hát - Ảnh 3.

Tháng 11 tại Hà Nội, Đan Trường sẽ tổ chức liveshow đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình

Ảnh: FBNV

Để đánh dấu hành trình 30 năm ca hát, giọng ca Kiếp ve sầu sẽ tổ chức liveshow tại Hà Nội vào tháng 11. Đây được xem là chương trình được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời là lời tri ân gửi đến khán giả đã đồng hành cùng anh qua ba thập niên. "Có rất nhiều thứ làm tôi chùn bước. Dù cố gắng sống tốt, nhưng tai họa cứ liên tục ập đến, hết chuyện này đến chuyện khác khiến tôi nản lòng. Tôi thấy may mắn vì bên cạnh luôn có sự đồng hành của ê-kíp và fan. Chính sự dõi theo, sát cánh của họ giúp tôi vượt qua khó khăn, đứng vững được đến ngày hôm nay", nam ca sĩ tâm sự.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đan Trường cho rằng điều quan trọng nhất chính là vẫn giữ được lửa nghề, khát vọng và niềm tin vào âm nhạc. Cùng với sự nghiệp, anh mong muốn con trai Thiên Từ sẽ trưởng thành trong môi trường tốt, có đủ bản lĩnh để nối tiếp thành công của ba mẹ.

Xem thêm bình luận