Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đan Trường tiết lộ tình hình sức khỏe, mạnh tay thuê 18 con ngựa để diễn liveshow
Video Giải trí

Đan Trường tiết lộ tình hình sức khỏe, mạnh tay thuê 18 con ngựa để diễn liveshow

Hữu Tín
Hữu Tín
09/09/2025 14:59 GMT+7

Chiều 8.9 tại TP.HCM, ca sĩ Đan Trường chính thức công bố liveshow 'Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân'. Tại sự kiện, giọng ca 7X lần đầu tiết lộ tình trạng sức khỏe nhiều năm qua, đồng thời công bố quy mô hoành tráng của liveshow với chi phí đầu tư hơn 11 tỉ đồng, quy tụ loạt khách mời đình đám.

Liveshow Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân sẽ diễn ra vào ngày 1.11.2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Đan Trường cho biết đây là chương trình được nam ca sĩ ấp ủ và chuẩn bị công phu, được chia thành ba phần rõ nét, mở đầu với những bản hit đã làm nên tên tuổi từ thập niên 1990 - 2000, tiếp nối bằng mạch dân ca, sử ca giàu chất truyền thống và khép lại với loạt ca khúc nhạc trẻ, bản phối mới, mang hơi thở hiện đại để kết nối với khán giả trẻ hôm nay.

Đan Trường tiết lộ tình hình sức khỏe, liveshow cuối cùng làm quy mô lớn - Ảnh 1.

Đan Trường sẽ làm liveshow cuối cùng để ghi dấu 30 năm làm nghệ thuật của mình, nam ca sĩ tiết lộ đây là liveshow được đâu tư lớn nhất từ trước đến giờ

Ảnh: FBNV

Sân khấu liveshow được đầu tư hoành tráng. Đặc biệt, ê kíp hé lộ đã mạnh tay thuê 18 con ngựa từ nước ngoài để phục vụ một tiết mục ấn tượng, trong đó Đan Trường và con trai Mathis Thiên Từ cũng tham gia tập luyện để trực tiếp biểu diễn.

Chương trình quy tụ dàn khách mời trải dài nhiều thế hệ: từ người bạn diễn gắn bó lâu năm Cẩm Ly đến các nghệ sĩ trẻ như Quốc Thiên, Hòa Minzy, Đen Vâu, Rhyder

Tình hình sức khỏe của Đan Trường

Đan Trường tiết lộ tình hình sức khỏe, liveshow cuối cùng làm quy mô lớn

Tại buổi họp báo, Đan Trường gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về tình hình sức khỏe. Anh tiết lộ đã nhiều năm điều trị chứng rối loạn tiền đình, thường xuyên chóng mặt, mất thăng bằng. Tuy nhiên nam ca sĩ đã tập luyện, giữ gìn sức khỏe để có thể hát live xuyên suốt liveshow phục vụ khán giả.

Liveshow Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân sẽ mang đến cho khán giả không chỉ âm nhạc, mà còn là một hành trình ký ức, tri ân và cống hiến. Đan Trường khẳng định anh sẽ cháy hết mình trong đêm diễn - như một món quà để khán giả lưu giữ thanh xuân cùng anh.

Tin liên quan

Cận cảnh nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của Đan Trường ở tuổi 49

Cận cảnh nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của Đan Trường ở tuổi 49

Tuy đã U.50 nhưng Đan Trường vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

Khám phá thêm chủ đề

Đan Trường ca sĩ Đan Trường Liveshow ca nhạc tình hình sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận