Đan Trường tiết lộ tình hình sức khỏe, mạnh tay thuê 18 con ngựa để diễn liveshow

Liveshow Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân sẽ diễn ra vào ngày 1.11.2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Đan Trường cho biết đây là chương trình được nam ca sĩ ấp ủ và chuẩn bị công phu, được chia thành ba phần rõ nét, mở đầu với những bản hit đã làm nên tên tuổi từ thập niên 1990 - 2000, tiếp nối bằng mạch dân ca, sử ca giàu chất truyền thống và khép lại với loạt ca khúc nhạc trẻ, bản phối mới, mang hơi thở hiện đại để kết nối với khán giả trẻ hôm nay.

Đan Trường sẽ làm liveshow cuối cùng để ghi dấu 30 năm làm nghệ thuật của mình, nam ca sĩ tiết lộ đây là liveshow được đâu tư lớn nhất từ trước đến giờ Ảnh: FBNV

Sân khấu liveshow được đầu tư hoành tráng. Đặc biệt, ê kíp hé lộ đã mạnh tay thuê 18 con ngựa từ nước ngoài để phục vụ một tiết mục ấn tượng, trong đó Đan Trường và con trai Mathis Thiên Từ cũng tham gia tập luyện để trực tiếp biểu diễn.

Chương trình quy tụ dàn khách mời trải dài nhiều thế hệ: từ người bạn diễn gắn bó lâu năm Cẩm Ly đến các nghệ sĩ trẻ như Quốc Thiên, Hòa Minzy, Đen Vâu, Rhyder…

Tình hình sức khỏe của Đan Trường

Tại buổi họp báo, Đan Trường gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về tình hình sức khỏe. Anh tiết lộ đã nhiều năm điều trị chứng rối loạn tiền đình, thường xuyên chóng mặt, mất thăng bằng. Tuy nhiên nam ca sĩ đã tập luyện, giữ gìn sức khỏe để có thể hát live xuyên suốt liveshow phục vụ khán giả.

Liveshow Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân sẽ mang đến cho khán giả không chỉ âm nhạc, mà còn là một hành trình ký ức, tri ân và cống hiến. Đan Trường khẳng định anh sẽ cháy hết mình trong đêm diễn - như một món quà để khán giả lưu giữ thanh xuân cùng anh.