Dàn xe đội Việt Nam cháy, mất hàng tỉ đồng: BTC chuyển gấp 27 xe về nơi đấu cách 380 km

Liên đoàn Xe đạp Thái Lan cung cấp cho phía Việt Nam nhiều thiết bị

Liên quan đến vụ dàn xe đạp của đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam bị cháy rụi, cập nhật mới nhất cho biết Liên đoàn Xe đạp Thái Lan (TCA) đã mua mới 18 mũ bảo hiểm, 18 đôi giày thi đấu và 18 cặp pedal cho các VĐV Việt Nam. Bên cạnh đó, TCA cũng đã chuẩn bị được 27 chiếc xe đạp để đội tuyển Việt Nam lựa chọn sử dụng, và đang vận chuyển từ Bangkok về địa điểm thi đấu (tỉnh Pichit, cách Bangkok khoảng 380 km).

Được biết, đội tuyển xe đạp Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung tính giờ cá nhân từ ngày 7.2 đến ngày 11.2, sau đó sẽ thi đấu các nội dung đường trường. Hiện tại, Liên đoàn Xe đạp Việt Nam đang chuẩn bị xe đường trường cho các VĐV và sẽ mang từ Việt Nam sang Thái Lan vào ngày 10.2.

BTC Thái Lan cho chuyển 27 xe để hỗ trợ đội tuyển Việt Nam

Xe được chuyển gấp về Bangkok

Vụ xe đạp của đội tuyển Việt Nam: Chưa rõ nguyên nhân cháy, BTC sẽ bồi thường

Xe bị cháy rụi

Xe đạp chuyên dụng của các VĐV có giá trị rất lớn ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, việc ban tổ chức cho các VĐV Việt Nam mượn xe thi đấu chỉ là giải pháp "chữa cháy". Bởi theo các HLV, với đặc thù môn đua xe đạp, mỗi VĐV đều trang bị cho mình chiếc xe chuyên dụng phù hợp với chiều cao, cân nặng... Việc thi đấu bằng xe mượn không thể đảm bảo tốt nhất yếu tố chuyên môn, nhất là khi đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đang kỳ vọng cạnh tranh thành tích cao ở nhiều nội dung hệ đội tuyển lẫn đội tuyển trẻ ở giải xe đạp đường trường châu Á lần này.

Thiệt hại rất lớn

Như Thanh Niên đã cập nhật trước đó, thông tin từ đội tuyển xe đạp Việt Nam cho biết, sau khi đến sân bay Bangkok, đoàn Việt Nam lên xe buýt của ban tổ chức để về địa điểm thi đấu. Còn dụng cụ thi đấu, gồm: xe, bánh dự phòng, giày, mũ được ban tổ chức vận chuyển bằng xe tải. Lý do vì sao xe tải bị bốc cháy cho tới giờ vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, số xe và trang thiết bị mà đội tuyển xe đạp Việt Nam bị thiệt hại là khá lớn. Trong đó có những VĐV thi đấu 2 nội dung nên phải mang theo 2 xe chuyên dụng để thi đấu.

Trong số khoảng 30 xe của đội tuyển xe đạp Việt Nam bị thiêu rụi tại Thái Lan, tay đua Nguyễn Tuấn Vũ là một trong những tuyển thủ bị thiệt hại nặng nề nhất. Anh mang 2 chiếc xe đạp đua tham dự giải châu Á lần này gồm 1 chiếc chuyên dụng hiệu Cervelo dùng đua nội dung cá nhân tính giờ, chiếc này có giá hơn 400 triệu đồng. Trong đó riêng cặp bánh xe hiệu Scope có giá 107 triệu đồng. Bên cạnh đó Nguyễn Tuấn Vũ còn mang thêm 1 xe hiệu Giant để đua đường trường có giá trị khoảng 400 triệu đồng. Đây là 2 chiếc xe mà đơn vị TP.HCM đầu tư cho VĐV chủ lực Nguyễn Tuấn Vũ và anh dùng thi đấu khi lên đội tuyển.

Tổn thất không kém so với Nguyễn Tuấn Vũ là tài năng trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) khi anh mang đến Thái Lan 2 chiếc hiệu Cervelo, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Đội tập đoàn Lộc Trời An Giang đầu tư 8 chiếc xe cho Nguyễn Thị Thật, Thu Mai... đều là tuyển thủ xe đạp Việt Nam lần này. Theo ông Trần Hải Triều - Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô An Giang trị giá của 8 chiếc xe này phải hơn 2 tỉ đồng. Dàn xe còn lại của các tuyển thủ Việt Nam cũng từ 150 triệu đồng/chiếc. Tính ra tổng thiệt hại trong vụ cháy xe đạp đua của đội tuyển xe đạp Việt Nam rất lớn.

"Ban huấn luyện đang thống kê cụ thể từng trang thiết bị có trên xe bị cháy để gửi đến ban tổ chức giải quyết bồi thường. Đây là trách nhiệm của ban tổ chức bởi họ phụ trách toàn bộ việc di chuyển khi chúng ta đến Thái Lan", ông Nguyễn Ngọc Vũ, trưởng đoàn xe đạp Việt Nam tham dự giải vô địch xe đạp đường trường châu Á cho biết.

Theo tìm hiểu, tất cả các xe đạp đua của đội tuyển Việt Nam đều không mua bảo hiểm mà chỉ áp dụng chính sách bảo hành từ các hãng, do đó khi xảy ra sự cố bị cháy như vừa rồi sẽ không được đền bù. Ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT) cho biết, ban tổ chức cùng Liên đoàn Xe đạp châu Á sẽ gặp và trao đổi về phương thức bồi thường thiệt hại cho đội tuyển xe đạp Việt Nam.

Còn về xe đua và các dụng cụ kèm theo, theo điều lệ và quy định của ban tổ chức, việc vận chuyển, bảo quản do ban tổ chức vận hành nên ban tổ chức sẽ bồi thường khi xảy ra sự cố, thiệt hại (ước tính hàng tỉ đồng).