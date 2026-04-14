Đăng ảnh AI nhạy cảm, ông Trump bị chỉ trích dữ dội

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13.4 đã vấp phải sự chỉ trích từ công chúng và nhiều nhà lãnh đạo thế giới sau khi thể hiện sự bất hòa với Giáo hoàng Leo vào cuối tuần qua.

Hai người đã bất đồng quan điểm về vấn đề tội phạm, hoạt động cảnh sát và cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Hôm 13.4, ông Trump tiếp tục cứng rắn, nói rằng ông sẽ không xin lỗi và cho rằng nhà lãnh đạo Công giáo mắc sai lầm về các vấn đề pháp luật và trật tự.

"Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào pháp luật và trật tự. Và dường như ông ấy có vấn đề với điều đó. Vì vậy không có gì để xin lỗi cả. Ông ấy đã sai", ông Trump nói.

Cùng với mối bất hòa, ông Trump cũng đã đăng một hình ảnh do AI tạo ra mô tả ông như một nhân vật giống Chúa Giêsu vào hôm 12.4, châm ngòi cho rất nhiều chỉ trích, kể cả từ một số người bảo thủ tôn giáo thường ủng hộ ông. Một ngày sau đó ông đã xóa bài đăng này.

Nói chuyện với các phóng viên hôm 13.4, ông Trump cho biết ông nghĩ hình ảnh đó mô tả ông như một bác sĩ: "Tôi đã đăng ảnh đó và tôi nghĩ đó là tôi như một bác sĩ. Và nó liên quan đến Hội Chữ thập đỏ, như một nhân viên Hội Chữ thập đỏ ở đó, tổ chức mà chúng tôi ủng hộ. Và chỉ có đám tin giả mới có thể nghĩ ra điều đó. Vì vậy tôi đã, tôi đã... Tôi vừa nghe về điều đó và tôi nói: 'Làm thế nào họ nghĩ ra được điều đó?' Đáng lẽ đó là tôi như một bác sĩ đang chữa lành cho mọi người. Và tôi thực sự làm cho mọi người tốt hơn".

Ngay trước khi đăng hình ảnh, ông Trump đã đăng một bài viết dài công kích, gọi Giáo hoàng Leo là người "yếu đuối trước tội phạm và kém cỏi về chính sách đối ngoại".

Trong những tuần gần đây, Giáo hoàng Leo đã trở thành một trong những người nổi bật nhất chỉ trích cuộc chiến tại Iran, thậm chí còn có lời kêu gọi trực tiếp bất thường tới ông Trump và thúc giục ông tìm một "lối thoát".

Giáo hoàng đã đáp trả bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, nói rằng ngài sẽ tiếp tục lên tiếng.

"Tôi không sợ chính quyền ông Trump cũng như không sợ việc lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của phúc âm", Giáo hoàng nói.

Đức Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong một sự kiện tại trung tâm văn hóa của Thánh đường Hồi giáo lớn Algiers ở Mohamadia, Algiers, Algeria ngày 13.4 ẢNH: REUTERS

Trong một bài phát biểu mạnh mẽ tại Algiers hôm 13.4, giáo hoàng đã lên án các cường quốc thế giới "tân thực dân" đang vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng không đề cập cụ thể đến Mỹ.

"Bằng cách tôn trọng phẩm giá của mọi người và cho phép bản thân bị lay động bởi nỗi đau của người khác, thay vì làm gia tăng những hiểu lầm và xung đột, các bạn chắc chắn có thể trở thành những nhân vật chính của một chương mới trong lịch sử. Hôm nay, điều này càng cấp thiết hơn bao giờ hết trước những hành vi vi phạm liên tục luật pháp quốc tế và khuynh hướng tân thực dân", Giáo hoàng nói.

Ông Trump cũng đã từng bất hòa với lãnh đạo giáo hội tiền nhiệm là cố Giáo hoàng Francis, người đã công khai phản đối chiến dịch trục xuất của ông Trump.

Năm ngoái, sau khi cố Giáo hoàng Francis qua đời, ông Trump đã đăng một hình ảnh cho thấy ông là giáo hoàng, gây ra làn sóng phẫn nộ từ nhiều người Công giáo.