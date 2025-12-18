Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Đảng bộ Than Quảng Ninh: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành

Nguồn: TKV
18/12/2025 10:51 GMT+7

Ngày 17.12, Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Huy Nam; Phó bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh Phạm Hồng Thái chủ trì.

Năm 2025, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ; thu nhập của người lao động được cải thiện; tư tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của TKV. Các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai rộng khắp... Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh được Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

Ông Nguyễn Huy Nam lưu ý, 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh, Bí thư cấp ủy cơ sở phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xác định trong nghị quyết.

Đảng bộ Than Quảng Ninh: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đơn vị siết chặt kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; coi chuyển đổi số là phương thức quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành; chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động…

