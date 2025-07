Đảng bộ VRG: Hành trình bền bỉ sáng tạo, đổi mới và vươn mình

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng bộ, doanh nghiệp phát triển

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế toàn cầu... VRG chủ động, linh hoạt vượt khó hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu ước đạt 141.169 tỉ đồng (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra là từ 135.000 đến 165.000 tỉ đồng). Tổng lợi nhuận ước đạt 27.541 tỉ đồng (đạt mức trung bình Nghị quyết đề ra là 25.000 - 35.000 tỉ đồng). Tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 24.371 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Vốn chủ sở hữu, đạt 55.300 tỉ đồng, tăng gần 7,6% so với đầu nhiệm kỳ. Tập đoàn cũng liên tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính được giao, 2 năm liền 2024 - 2025 được tạp chí Forbes Việt Nam xếp vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất.

Rừng cao su ngút ngàn ở Cao su Chư Sê Kampong Thom ẢNH: VRG CUNG CẤP

Hiện Tập đoàn đang bảo đảm việc làm cho 81.000 lao động, trong đó lao động trực tiếp chiếm trên 90%. Thu nhập bình quân 5 năm đạt 9,47 triệu đồng/người/tháng, riêng năm 2024 đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,14 lần so với năm 2020. Trong nhiệm kỳ, Tập đoàn đã thực hiện công tác an sinh xã hội, hoạt động hướng về người lao động và cộng đồng với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng. Đồng thời, Tập đoàn luôn gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Về kết quả lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, cao su thiên nhiên tiếp tục là ngành chủ lực, sản lượng thu hoạch 2,4 triệu tấn; chế biến trên 2,5 triệu tấn. Sản phẩm thương hiệu VRG đạt chất lượng cao, được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài nước. Lĩnh vực công nghiệp gỗ gồm 16 nhà máy, công suất 735.000 mét khối/năm, chiếm 50% thị phần MDF trong nước. Lĩnh vực sản phẩm cao su công nghiệp và phụ trợ khác (băng tải, găng tay, nệm, đồ chơi thú cưng,...). Về lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, Tập đoàn có 14 khu công nghiệp chuyển đổi từ đất cao su, diện tích hơn 4.200 ha, thu hút 800 nhà đầu tư, tạo 260.000 việc làm, đóng góp ngân sách hơn 20.000 tỉ đồng. Lĩnh vực năng lượng sạch - năng lượng tái tạo, Tập đoàn có 4 nhà máy công suất 135 MW, sản lượng hơn 6.845 triệu kWh và 11 dự án điện mặt trời với tổng doanh thu giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 3.000 tỉ đồng.

Chuyển đổi số được xác định là chiến lược trọng tâm, giúp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu suất vận hành, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp xuống dưới 6%, từ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, VRG tiên phong trong cam kết phát triển bền vững, ban hành Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững đến năm 2050, tích cực áp dụng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC), ISO 14001:2015, thích ứng quy định EUDR của EU...

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 92,1%; 95,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 288 đảng viên mới được kết nạp, nâng tỷ lệ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số lên đáng kể. Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục được đổi mới, linh hoạt, phù hợp đặc thù của Tập đoàn có địa bàn hoạt động rộng và lực lượng lao động lớn. Các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo tính đồng thuận và thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ cây cao su truyền thống, VRG hôm nay đã chuyển mình thành một tập đoàn nông - công nghiệp hiện đại, xanh, số hóa và vươn ra toàn cầu. Trên hành trình đó, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn chính là ngọn đuốc soi đường, kết nối truyền thống vẻ vang với khát vọng phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Đột phá chiến lược, nâng tầm vị thế

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, với tinh thần đổi mới toàn diện, Đảng bộ VRG xác định giai đoạn 2025 - 2030 là thời kỳ chuyển tiếp mạnh mẽ sang tập đoàn nông - công nghiệp đa ngành theo hướng xanh, bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng. Mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức quản trị; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; giữ vững vai trò chủ lực trong ngành cao su và mở rộng các lĩnh vực đầu tư chiến lược.

Các chỉ tiêu tăng trưởng về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) và nộp ngân sách hằng năm đảm bảo hoàn thành vượt mức theo kế hoạch. Thu nhập người lao động đảm bảo ở mức bình quân chung của ngành, khu vực và đạt tối thiểu trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Bám sát Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 21.3.2025 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 31.5.2025 của Chính phủ để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Tập đoàn phấn đấu đạt tăng trưởng 8% trong năm 2025 và bình quân tăng 10%/năm giai đoạn từ năm 2026 - 2030, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm chế biến sâu vượt 35%; 100% đơn vị đạt ISO 14001:2015 và tuân thủ EUDR của EU; toàn bộ đơn vị xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, trong đó ít nhất 90% diện tích cao su đạt chứng chỉ VFSC/PEFC, 100% nhà máy đạt chuẩn PEFC-CoC; tiếp tục phát triển khu công nghiệp thế hệ mới (Xanh – Thông minh – Tuần hoàn), nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp phát triển thêm 4.000 - 5.000 ha khu công nghiệp mới trên đất cao su. Thu hút thêm 500 doanh nghiệp FDI, ưu tiên ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đẩy nhanh chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các vùng trọng điểm (TP.HCM, Đồng Nai, Tây nguyên).

Lĩnh vực năng lượng tái tạo và môi trường tăng công suất điện mặt trời áp mái trên 20.000 kWp. Giảm ít nhất 30% phát thải CO₂ so với năm 2025. 100% đơn vị đạt chuẩn ISO 14001:2015. Phát triển thêm nhà máy điện sinh khối, điện gió tại Tây nguyên và Campuchia. Thực hiện đồng bộ mô hình kinh tế tuần hoàn tái sử dụng nước, phân bón hữu cơ, nhiên liệu sinh học.

Xây dựng Đảng bộ Tập đoàn và hệ thống chính trị vững mạnh, tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%, kết nạp từ 60 - 80 đảng viên mới/năm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy mô hình "chi bộ bốn tốt". Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bước vào giai đoạn mới với tâm thế vững vàng, khát vọng lớn và mục tiêu phát triển không chỉ vì hiệu quả kinh tế, mà còn vì con người, vì môi trường và vì sự phát triển bền vững của đất nước.