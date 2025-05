Đảng cầm quyền Singapore thắng cử

Singapore bước vào cuộc tổng tuyển cử với nhiều thách thức kinh tế do căng thẳng thương mại toàn cầu và lạm phát tăng, theo Hãng tin Reuters. Dù vậy, theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Singapore (ELD) công bố rạng sáng 4.5, PAP đã giành được 87/97 ghế nghị sĩ tại Quốc hội Singapore. Trong đó, PAP có được 5 ghế nghị sĩ tại Khu vực bầu cử nhóm nghị sĩ (GRC) Marine Parade-Braddell Heights do không có đối thủ tranh cử. Đảng Công nhân (WP) đối lập giành được 10 ghế. Tỷ lệ phiếu phổ thông của PAP đạt 65,6%, cao hơn mức 61% trong cuộc bầu cử năm 2020. Giới quan sát nhận định cử tri Singapore đã lựa chọn sự ổn định trong bối cảnh lo ngại về biến động toàn cầu do các mức thuế của Mỹ. Bên cạnh đó, phong cách lãnh đạo dễ gần của Thủ tướng Lawrence Wong trong việc tiếp cận cử tri trẻ và nỗ lực đổi mới PAP cũng giúp đảng này "ghi điểm" với người dân trong cuộc bầu cử năm nay.

Thủ tướng Lawrence Wong ăn mừng chiến thắng Ảnh: AFP

Phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhắc lại thông điệp của mình trong suốt chiến dịch tranh cử rằng cuộc cạnh tranh thực sự mà Singapore phải đối mặt không phải là giữa PAP và phe đối lập, mà là giữa Singapore và thế giới. Ông cảnh báo Singapore có thể phải tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế trước những bất ổn toàn cầu hiện nay. Nhiệm vụ trước mắt của PAP là lập nội các mới và Thủ tướng Wong cho biết rất vui vì toàn bộ các nghị sĩ chủ chốt đã trúng cử, giúp ông có thể lập đội hình tốt nhất để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Singapore cho biết chính quyền của ông sẽ tập trung giải quyết các áp lực chi phí sinh hoạt, tình trạng thiếu nhà ở và bất ổn kinh tế đang đè nặng lên người dân, đồng thời hứa tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, theo Hãng tin AFP.

Trong khi đó, chia sẻ về kết quả bầu cử, ông Pritam Singh, lãnh đạo WP đối lập, thừa nhận đây là một cuộc bầu cử khó khăn và cam kết tiếp tục đấu tranh vì một Quốc hội cân bằng hơn.

*Nhân dịp Singapore tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 14, với kết quả PAP giành thắng lợi, ngày 4.5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới ông Lawrence Wong (Tổng thư ký PAP, Thủ tướng Singapore). Nhân dịp này, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.

Cùng ngày 4.5, đại diện của quốc gia và khu vực trên khắp thế giới gồm Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, New Zealand, Indonesia, châu Âu… đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Wong và PAP về chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử.