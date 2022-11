Đang chạy, xe ba gác máy bốc cháy ngùn ngụt

Người dân TP.Tân An (Long An) đang vô cùng bức xúc vì sau khi UBND TP.Tân An ban hành liên tiếp 2 quyết định xử phạt hành chính thì công trình quán cà phê Sala trên bờ kênh Bảo Định vẫn tiếp tục thi công và càng hoàn thiện hơn.