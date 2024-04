Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30.4 và 1.5, đại diện Công an TP.HCM cho biết đã triển khai kế hoạch huy động, tăng cường 100% lực lượng CSGT. Lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn và các hành vi có thể gây tai nạn giao thông.

Thông tin này được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 25.4.2024.

Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp lễ 30.4 - 1.5

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong dịp nghỉ lễ 5 ngày thì chắc chắn các hoạt động về lễ hội và di chuyển của người dân đi du lịch hoặc về quê sẽ diễn ra, do đó để đảm bảo an toàn giao thông thì Công an thành phố đã có thông báo triển khai lực lượng.

Theo kế hoạch, vào lúc 14 giờ ngày 26.4.2024, các đội sẽ ra quân để hướng dẫn, điều hòa giao thông, xử lý vi phạm trên các tuyến, khu vực trọng điểm ra vào thành phố, các khu vực bến xe, nhà ga, bến tàu, sân bay, các địa điểm du lịch, khu vui chơi… phục vụ cho người dân về quê và quay trở lại thành phố an toàn, thông suốt.

Cùng với đó, chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông, chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác chỉ huy điều hòa giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm, ùn tắc, nhắc nhở các lái xe bảo đảm tỉnh táo, đi đúng tốc độ để xử lý tốt các tình huống, phòng ngừa tai nạn, đồng thời giúp đỡ người dân trên đường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại trong dịp nghỉ lễ, vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện "đã uống rượu, bia không lái xe".

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong dịp này, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn và các hành vi có thể gây tai nạn giao thông. Vì vậy, người dân cần tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến được thông xe vào cuối tháng 4, kịp phục vụ lưu thông trong dịp lễ 30.4, 1.5. Theo đó, dự đoán lưu lượng phương tiện vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến sẽ tăng cao. Tình trạng tương tự dự đoán cũng xảy ra tại các các bến xe, tuyến đường huyết mạch.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa cháy nổ. Trong trường hợp vắng nhà dài ngày, cần thông báo với tổ dân phố hoặc cảnh sát khu vực thời gian vắng nhà để hỗ trợ phòng ngừa tội phạm…