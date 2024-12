Đang chơi trốn tìm, bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục

Ngày 30.12, Công an H.Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh (46 tuổi, ở khối phố Bình Hòa, TT.Tân Bình, H.Hiệp Đức) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an H.Hiệp Đức đọc quyết định khởi tố Nguyễn Phước Anh ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, vào ngày 29.10, cháu T. (5 tuổi, ở TT.Tân Bình) chơi trốn tìm ở khu vực xung quanh nhà tại khối phố Bình Hòa. Thấy vậy, Nguyễn Phước Anh đã có hành vi xâm hại tình dục cháu T.

Theo Công an H.Hiệp Đức, vì bị can ngoan cố không nhận tội nên lực lượng công an phải củng cố hồ sơ, chứng cứ để đấu tranh trong một khoảng thời gian dài, Nguyễn Phước Anh mới thừa nhận hành vi đồi bại.

Đến ngày 27.12, Viện KSND H.Hiệp Đức phê chuẩn quyết định khởi tố bị can để thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh.

Vụ xâm hại tình dục nêu trên đang được Công an H.Hiệp Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.