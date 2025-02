Đăng clip đánh bạc bầu cua lên Facebook Phú Lê bị xử phạt

Chiều 21.2, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp về hành vi đăng tải clip đánh bạc trên mạng xã hội Facebook.

Phú Lê và người liên quan làm việc với công an ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 video clip ghi lại cảnh một người biệt danh Phú Lê, có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội, cùng một nhóm người đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá". Trên "sới" khi đó có nhiều vật dụng để chơi và một số vật giống tiền, gây dư luận xã hội tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Tại cơ quan công an, L.V.P (tức Phú Lê, 45 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhằm câu like, câu view gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, PA05 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phú Lê và N.T.C (26 tuổi, trú Q.Hoàng Mai) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc", với mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Phú Lê từ lâu được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội khi từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Tháng 8.2020, Phú Lê bị Công an Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại H.Đan Phượng (Hà Nội).

Tuy nhiên, do gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, TAND H.Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê.

Tháng 10.2023, Phú Lê mặc bộ trang phục giống trang phục của nhà vua nước ngoài thời phong kiến biểu diễn trong chương trình Đêm hội trăng rằm tại Trường tiểu học - THCS Làng Nhì (xã Làng Nhì, H.Trạm Tấu, Yên Bái) gây nhiều tranh cãi trên mạng, khiến Ban giám hiệu nhà trường phải đứng ra xin lỗi vì sai sót.