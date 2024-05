Đảng Cộng hòa điều tra nghi vấn tổ chức Mỹ dính líu nguồn gốc Covid-19 qua hợp tác ở Vũ Hán

Ông Peter Daszak, chủ tịch tổ chức EcoHealth Alliance, tại phiên điều trần AFP

Tờ The New York Times ngày 2.5 dẫn lời một nhà khoa học nổi tiếng ở Mỹ vừa bác bỏ cáo buộc rằng "nghiên cứu nguy hiểm" do ông cộng tác với Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) đã gây ra đại dịch Covid-19.

Tuyên bố được đưa ra bởi ông Peter Daszak, chủ tịch tổ chức EcoHealth Alliance, trong phiên điều trần ngày 1.5 trước Tiểu ủy ban về Đại dịch Covid-19 thuộc Hạ viện Mỹ.

Ông Daszak còn là người Mỹ duy nhất tham gia nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc cách đây 3 năm.

EcoHealth Alliance là tổ chức nhận được tài trợ của liên bang để nghiên cứu các mối đe dọa toàn cầu từ virus ở động vật hoang dã.

Tổ chức này đối mặt với nghi ngờ liên quan đề xuất được đưa ra vào năm 2018 để hợp tác với các nhà khoa học Trung Quốc trong các thí nghiệm về virus Corona mới. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tin rằng điều đó có thể đã dẫn đến đại dịch.

Trong số các đối tác được EcoHealth đề xuất có Viện Virus học Vũ Hán, địa điểm hàng đầu về nghiên cứu virus Corona ở Trung Quốc. Đề xuất trên chưa từng nhận được tài trợ.

Báo cáo tình báo Mỹ về nguồn gốc Covid-19 có nội dung gì?

Trong phiên điều trần, các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng ông Daszak phải bị điều tra hình sự và cấm nhận tài trợ liên bang cho các nghiên cứu.

Tiểu ban do đảng Cộng hòa đứng đầu đã xem xét gần nửa triệu trang tài liệu và thực hiện hơn 100 giờ phỏng vấn riêng trong quá trình điều tra nguồn gốc Covid-19.

Tuy nhiên, nỗ lực đó cộng với những chất vấn gay gắt trong phiên điều trần vẫn không đưa ra được thông tin mới nào về khả năng ông Daszak liên quan sự bùng phát đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, họ cũng không đưa ra bằng chứng trực tiếp nào về khả năng SARS-CoV-2, virus gây Covid-19, bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Các nghị sĩ Dân chủ trong tiểu ủy ban này lập tức phản ứng. Hạ nghị sĩ Raul Ruiz, người đứng đầu phe Dân chủ trong tiểu ủy ban, nói rằng cuộc điều tra không giúp thúc đẩy hiểu biết về nguồn gốc Covid-19.

Ông cho rằng công việc của tiểu ủy ban "dường như là nỗ lực nhằm vũ khí hóa những lo ngại về nguồn gốc Covid-19 liên quan phòng thí nghiệm, nhằm thúc đẩy thái độ chống lại các nhà khoa học và quan chức y tế công cộng của quốc gia chúng ta vì lợi ích đảng phái".

Về phần mình, các nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra. Họ đã yêu cầu tiến sĩ Anthony S. Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, điều trần vào tháng tới. Một thành viên đảng Cộng hòa trong tiểu ban hồi tháng 1 còn thúc đẩy việc bỏ tù ông Fauci.