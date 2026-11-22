Đảng của ông Netanyahu có cửa đàm phán lập chính phủ Israel

Đảng Yashar của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot ngày 21.11 cho hay đã mời đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham gia các cuộc đàm phán thành lập liên minh.