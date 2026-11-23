Theo báo The New York Times, chưa có đảng nào giành được nhiều ghế như vậy trong một cuộc bầu cử toàn quốc kể từ năm 1992, khi đảng Dân chủ giành được 258 ghế và ông Bill Clinton lên nắm quyền tổng thống. Đảng Cộng hòa chưa từng kiểm soát hơn 250 ghế tại Hạ viện kể từ thời kỳ Đại suy thoái vào cuối thập niên 1920 đến đầu thập niên 1930.

Con số 258 ghế đã được xác lập vào ngày 22.11, sau khi ứng viên đảng Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại hạ nghị sĩ kỳ cựu đảng Cộng hòa Virginia Foxx tại bang Bắc Carolina. Hiện vẫn còn 4 cuộc đua vào Hạ viện chưa ngã ngũ: mỗi bang Minnesota và Tennessee còn một ghế, trong khi tại Louisiana có 2 ghế sẽ được quyết định trong vòng bầu cử bổ sung vào tháng 12.

Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ ít nhất 173 ghế Hạ viện với tư cách là phe thiểu số.

Hãng tin AP nhận định kết quả này không chỉ mở ra cơ hội lớn để điều hành, mà còn tạo ra áp lực đáng kể trong việc thực hiện các cam kết và ưu tiên đã đề ra trong chiến dịch tranh cử.

Cho đến nay, đảng Dân chủ đã giật được 44 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 4 ghế so với con số 40 ghế mà họ đạt được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời nhiệm kỳ một của Tổng thống Donald Trump vào năm 2018.

Tại Thượng viện Mỹ, đảng Dân chủ cũng có kỳ bầu cử thành công và sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện khóa mới với thế đa số 56 ghế so với 44 ghế của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, thay đổi này cũng đang tạo ra một cuộc cạnh tranh quyền lực trong nội bổ đảng Dân chủ để tìm người lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện.

Các thành viên Đảng Dân chủ mới đắc cử vào Thượng viện Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ - bang New York) tại văn phòng của ông ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ ẢNH: REUTERS

Nghị sĩ Chuck Schumer, hiện là lãnh đạo phe thiểu số của đảng Dân chủ ở Thượng viện, đã bày tỏ sự tin tưởng rằng mình sẽ được bầu lại làm lãnh đạo khi đảng này tiếp quản thế đa số.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 22.11, đã cảnh báo sẽ khó hợp tác với nghị sĩ Schumer trong vai trò lãnh đạo phe đa số Thượng viện.

Ông Trump cho rằng ông Schumer từng thất bại trong vai trò lãnh đạo và có thể tiếp tục thất bại nếu tái đắc cử.

Thượng nghị sĩ Schumer hiện đang đối mặt sức ép nội bộ từ phe cấp tiến - vốn muốn thay đổi nhân sự để đưa đảng Dân chủ theo đuổi đường lối quyết liệt hơn.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, đại diện bang Maryland, đã tuyên bố cạnh tranh với ông Schumer trong cuộc bỏ phiếu kín dự kiến diễn ra ngày 1.12. Ông Van Hollen cho rằng kết quả bầu cử phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri, đòi hỏi đảng Dân chủ trao thêm tiếng nói cho thế hệ nghị sĩ mới. Nhiều nghị sĩ và nhóm chính trị đã bày tỏ ủng hộ ông Van Hollen.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ đã đề cử hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries cho ghế Chủ tịch Hạ viện. Nếu thành công, ông Jeffries sẽ trở thành nghị sĩ da màu đầu tiên đứng đầu Hạ viện khi thế đa số quay lại với đảng Dân chủ vào thời điểm quốc hội khóa 120 bắt đầu ngày 3.1.2027.

Về phần mình, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện tranh thủ giai đoạn này để tiếp tục thúc đẩy nghị trình, tập trung vào các ưu tiên như phê chuẩn một loạt các thẩm phán và thông qua dự luật quan trọng về cơ sở hạ tầng và năng lượng. Trong bối cảnh này, áp lực càng đè nặng hơn cho phe Cộng hòa vì một số nghị sĩ của đảng vừa qua đã thất cử và không còn tích cực tham gia các phiên bỏ phiếu. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải lên tiếng kêu gọi các nghị sĩ duy trì sự hiện diện và tham gia đầy đủ các hoạt động lập pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Cuộc cạnh tranh diễn ra khi Nhà Trắng chuẩn bị đối mặt quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát. Sau thất bại giữa kỳ, ông Trump đã bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, động thái báo hiệu khả năng chính quyền theo đuổi lập trường cứng rắn hơn.