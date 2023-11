Đảng Dân chủ Mỹ lạc quan sau đợt bầu cử trái năm

Nhiều địa phương tại Mỹ tổ chức bầu cử trong ngày 7.11 (giờ địa phương) để chọn ra các vị trí thống đốc, thẩm phán, thị trưởng, cũng như bỏ phiếu cho các vấn đề quan trọng như quyền phá thai và hợp pháp hóa cần sa giải trí. Đợt bầu cử trái năm, diễn ra trong năm không có tổng tuyển cử hay bầu cử giữa kỳ, thu hút nhiều sự chú ý khi phản ánh quan điểm của cử tri trước thềm bầu cử tổng thống và quốc hội trong năm tới.

Cử tri đi bỏ phiếu tại bang Virginia hôm 7.11 AP

Lựa chọn của cử tri

Tại bang Kentucky, theo tờ The Hill, đương kim Thống đốc Andy Beshear (đảng Dân chủ) tái đắc cử khi đánh bại đối thủ thách thức là tổng chưởng lý Daniel Cameron (đảng Cộng hòa), theo dự phóng của Công ty Nghiên cứu Edison Research (Mỹ). Đáng chú ý, Kentucky là bang thiên về đảng Cộng hòa, nơi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với cách biệt hơn 25 điểm phần trăm.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear phát biểu sau khi tái đắc cử

AP

Tại Mississippi, đương kim Thống đốc Tate Reeves (Cộng hòa) giữ được ghế trước thách thức quyết liệt từ ứng viên Brandon Presley (Dân chủ), một ủy viên quản lý dịch vụ công tại khu vực miền bắc của tiểu bang và là họ hàng xa của cố danh ca Elvis Presley. Ông Reeves giành được 51,8% số phiếu, so với 46,9% của ông Brandon Presley.

Cuộc bỏ phiếu tại bang Ohio tập trung vào 2 vấn đề quyền phá thai và hợp pháp hóa cần sa giải trí có sự quản lý, với kết quả cả 2 đều được đa số cử tri ủng hộ. Trước đó, Thống đốc Ohio Mike DeWine (Cộng hòa) đã ban hành lệnh cấm phá thai từ 6 tuần trở đi.

Tại các bang Virginia và New Jersey, cử tri bầu nghị viên của cơ quan lập pháp bang. Đảng Dân chủ tại Virginia duy trì kiểm soát thượng viện bang, trong khi giành quyền kiểm soát hạ viện từ đảng Cộng hòa, theo AP. Tại New Jersey, đảng Dân chủ giành đủ ghế để đảm bảo duy trì kiểm soát lưỡng viện. Trong các cuộc đua tranh chức thị trưởng, ứng viên Cherelle Parker (Dân chủ), cựu thành viên hội đồng TP.Philadelphia (bang Pennsylvania), dự kiến trở thành thị trưởng sau khi đánh bại đối thủ David Oh (Cộng hòa).

Tín hiệu từ lá phiếu

Theo Đài PBS, thái độ của cử tri đối với quyền phá thai có thể là một trong những yếu tố dự báo cho các cuộc bầu cử liên bang trong năm tới. Những người ủng hộ quyền phá thai đang lên kế hoạch đưa vấn đề này vào lá phiếu ở một số bang khác như Arizona, Missouri và Florida. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng những thắng lợi trên không có gì đảm bảo cho đảng Dân chủ trong bầu cử tổng thống năm 2024, khi Tổng thống Joe Biden đang tụt sau ông Trump trong nhiều cuộc khảo sát, theo tờ Politico. Tuy nhiên, các kết quả trên, cùng với thắng lợi của nhiều ứng viên Dân chủ trong các cuộc bầu cử đặc biệt trong năm nay đã giúp đảng này có lợi thế mạnh mẽ, bù đắp cho kết quả bất lợi trong các cuộc khảo sát.

Những người ủng hộ ông Biden vui mừng sau kết quả bầu cử trái năm, khi cho rằng đây mới là sự phản ánh chính xác hơn về sự ủng hộ của cử tri. Một email gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden viết rằng "các cử tri đi bỏ phiếu, chứ các cuộc khảo sát thì không thể bỏ phiếu".

Tuy nhiên, theo tờ Politico, các cử tri có thu nhập và trình độ học vấn thấp hơn có xu hướng không đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử đặc biệt và trái năm mà đảng Dân chủ đã rất thành công trong năm nay. Nhóm cử tri này đã chuyển sang ủng hộ ông Trump và đảng Cộng hòa trong những năm gần đây.