Đảng Dân chủ tung chiêu mới thu hút cử tri Mỹ ở nước ngoài cho bà Harris

Reuters dẫn lời một quan chức DNC ngày 12.8 cho biết ủy ban sẽ chi 300.000 USD để đăng ký cho 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tới.

Khoản tài trợ cho tổ chức Democrats Abroad, vốn đại diện cho thành viên đảng Dân chủ Mỹ ở nước ngoài, sẽ được sử dụng để chi trả cho các chiến dịch đăng ký cử tri và tuyên truyền thông tin hướng dẫn về cách thức bỏ phiếu khi ở nước ngoài. Chiến dịch sẽ tập trung tại Mexico và châu Âu, nơi có nhóm người Mỹ sống ở nước ngoài lớn nhất.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Michigan (Mỹ) ngày 8.8

REUTERS

Các quan chức DNC cho biết có hơn 1,6 triệu người Mỹ quê ở các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin đang sinh sống ở nước ngoài và họ sẽ nỗ lực để có được từng phiếu bầu của cộng đồng này.

Đó đều là những tiểu bang quan trọng để Phó tổng thống Harris hoặc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

"DNC sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng bà Kamala Harris trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Cuộc bầu cử này sẽ được phân định thắng thua trong gang tấc, và chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử, mọi lá phiếu đều quan trọng, bao gồm cả lá phiếu của những người đang làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài", theo tuyên bố của DNC.

Hồi tuần trước, bà Harris và người liên danh tranh cử của bà - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, đã vận động tranh cử tại nhiều tiểu bang chiến trường và thu hút hàng nghìn người đến tham dự.



Những nỗ lực trên đã giúp bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò cử tri riêng biệt ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania do tờ The New York Times và Đại học Siena thực hiện. Trước đó, trong cuộc khảo sát trên toàn quốc của Reuters/Ipsos ngày 5.8, bà Harris cũng giành lợi thế trước ông Trump 5 điểm phần trăm với tỷ lệ 42% và 37%.

Mới đây, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 11.8 tuyên bố ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Harris ngay tại buổi vận động gây quỹ ở bang California, đồng thời nhận về khoản quyên góp hơn 12 triệu USD cho đảng Dân chủ.