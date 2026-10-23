Đang đấu giá 4 tài sản của bà Trương Mỹ Lan trị giá gần 375 tỉ đồng

Sáng nay (23.10), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ lần lượt tổ chức các phiên đấu giá đối với 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), nhằm thu hồi tiền đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan hoàn trả trên 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại mua trái phiếu.

Bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành án hình phạt tử hình. Đồng thời, về phần dân sự, bà có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, và bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng ẢNH: THANH NIÊN

Tài sản 1 (đấu giá lúc 9 giờ 30 phút): bất động sản là nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 115,9 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Trong đó diện tích xây dựng 86,8 m², diện tích sàn 791,9 m². Số tầng đang hiện hữu là 6 tầng + hầm + lửng. Lộ giới đường Võ Văn Tần là 20 m.

Nhà đất tại 142 Võ Văn Tần được định giá hơn 94 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tài sản 2 (đấu giá lúc 10 giờ) là căn biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 298,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất có một căn biệt thự với diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m². Đường Nguyễn Thị Diệu có lộ giới 14 m.

Biệt thự 22B Nguyễn Thị Diệu được định giá hơn 202,5 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tài sản 3 (đấu giá lúc 10 giờ 30 phút) là căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn; giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng.

Căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn; giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng ẢNH: THẢO NHÂN

Nhà đất 33,5 tỉ ở trung tâm TP.HCM của Trương Mỹ Lan có gì?

Bất động sản này có diện tích đất 26,43 m², được sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị và thời hạn lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43 m² và tổng diện tích sử dụng 62,42 m².

Căn hộ có diện tích sàn 79,37 m², nằm tại tầng 2 của công trình cao 6 tầng. Phần đất gắn với tài sản thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 44, có diện tích 113,19 m² và được sử dụng chung.

Nhà đất 151 Đồng Khởi được định giá hơn 37,3 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tài sản 4 (đấu giá lúc 11 giờ) là nhà đất 151 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn); giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

Hiện thi hành án vẫn đang tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác của bà Trương Mỹ Lan để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà này. Về phần hình sự, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.