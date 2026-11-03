Đặng Gia Bena mở cơ hội Mỹ tiến cho Top đăng quang Miss Asian 2026

Theo Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Top chung cuộc đã nhận thư mời "ghế nóng" Miss Business World, sẽ diễn ra tại Mỹ trong tháng 11.2026.

Sự kết nối này mở hướng tiếp cận làng giải trí hải ngoại tại Mỹ cho các nữ doanh nhân vừa được vinh danh.

Đặng Gia Bena là nhà sáng lập rất nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và thế giới, đặc biệt là tại Mỹ.

Hình ảnh nhà sáng lập Đặng Gia Bena trên màn hình sân khấu chung kết Miss Asian 2026 cùng BTC, BGK và Top đăng quang

Nhà tài trợ kim cương Charice Corporation cũng mời tân hoa hậu Hoàng Phương Anh sang Mỹ ký hợp đồng phát triển thương hiệu trong hai năm, giá trị tương đương căn hộ 2 tỉ đồng.

Top chung cuộc Miss Asian 2026 gồm: Hoàng Phương Anh, Hoàng Thị Nụ, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hà Nhã Uyên, Phan Thiên Ngọc và Nguyễn Thiên Hương.

Cuộc thi được Cục Bản quyền tác giả; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả.

Chung kết vừa diễn ra tối 31.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Charice Corporation và khách sạn LUVIAF Quy Nhơn, thuộc Tập đoàn FLC, là hai nhà tài trợ kim cương.

Nguồn: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam