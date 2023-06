Đăng hàng trăm hình ảnh, video xúc phạm cán bộ, lãnh đạo Công an Bình Dương

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một, phát hiện hàng trăm hình ảnh, video được ghép với hình các cô gái đăng trên mạng xã hội trong đó nội dung nói xấu, bôi nhọ cán bộ, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương.

Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Dương xác định Nguyễn Đức Tấn đã sử dụng nhiều tài khoản ảo để đăng tải 53 video và 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Dương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cán bộ, chiến sĩ này.

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thu giữ các phương tiện mà Tấn đã thực hiện đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội và củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xử lý về hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.