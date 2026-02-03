Đang học bỗng khó thở: Nhập viện phát hiện sốt xuất huyết biến chứng tan huyết

Khai thác bệnh sử, ghi nhận trước đó một ngày, em D. bị sốt, nhức đầu và được dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Sáng hôm sau, dù còn mệt nhưng em vẫn cố gắng đến trường và bất ngờ choáng váng, khó thở trong lớp học, không thể di chuyển, nhà trường liên hệ gia đình để đưa em đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy phổi của bệnh nhi không có tổn thương, gợi ý tình trạng giảm oxy không xuất phát từ nguyên nhân hô hấp đơn thuần. Bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa và chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Sốt xuất huyết biến chứng tan huyết cấp hiếm gặp

Ngày 3.2, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Huyên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh nhi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dengue, tuy nhiên, diễn tiến lâm sàng không phù hợp với một ca sốt xuất huyết thông thường. Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận em xuất hiện vàng da, nước tiểu sẫm màu, kèm thiếu máu tiến triển. Trước nghi ngờ tan huyết cấp, ê kíp điều trị đã chỉ định định lượng men G6PD, cho kết quả rất thấp (0,009 U/gHb), giảm nặng so với giá trị tham chiếu của phòng xét nghiệm, xác định thiếu men G6PD mức độ nặng.

Thiếu men G6PD là bệnh lý di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể X, khiến hồng cầu dễ bị phá hủy khi cơ thể gặp các tác nhân oxy hóa như nhiễm trùng, ăn đậu tằm hoặc sử dụng một số loại thuốc. Trong trường hợp này, sốt xuất huyết Dengue được xem là yếu tố khởi phát, dẫn đến tan huyết nội mạch cấp, gây thiếu máu nặng, đồng thời làm tăng MetHb, khiến khả năng vận chuyển oxy của máu suy giảm nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tím tái và SpO₂ thấp không cải thiện dù bệnh nhi được thở oxy nồng độ cao.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi ẢNH: N.T

Chạy đua giành tính mạng cho nam sinh

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ tập trung điều trị với truyền máu bù lại số lượng hồng cầu, hỗ trợ hô hấp, đảm bảo thể tích tuần hoàn, theo dõi sát chức năng thận, hỗ trợ chức năng gan và tuyệt đối tránh các thuốc cũng như yếu tố nguy cơ gây tan huyết.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhi được cải thiện rõ rệt: Oxy máu trở về mức an toàn, các chỉ số huyết học dần ổn định, nồng độ MetHb giảm dưới 1%, chức năng gan và thận dần cải thiện. Bệnh nhi được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục theo dõi ngoại trú tại phòng khám.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Quang Đại, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo, trẻ có biểu hiện sốt kèm vàng da, nước tiểu sẫm màu, khó thở cần được nhập viện sớm. Trẻ đã biết thiếu men G6PD cần được theo dõi chặt chẽ khi mắc các bệnh nhiễm trùng hoặc siêu vi, tránh ăn đậu tằm và các thực phẩm, thuốc có nguy cơ gây oxy hóa. Phụ huynh nên thực hiện tầm soát thiếu men G6PD cho trẻ ngay từ sơ sinh và chủ động thông báo tiền sử bệnh cho nhân viên y tế khi khám hoặc nhập viện.