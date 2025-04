Để bảo đảm sự trang nghiêm, trước đó ban tổ chức đã tổ chức tổng duyệt. Theo chương trình, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội, qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp đó, các thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật, và 100 thanh niên tượng trưng cho con Lạc cháu Hồng. Đi sau khối nghi thức là đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, địa phương và nhân dân về dự lễ.

Tổng duyệt Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ẢNH: PHÚC THỌ

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 kéo dài từ 29.3 - 7.4, ước tính đón khoảng 4 triệu lượt du khách. Năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Âm vang nguồn cội với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của T.Ư và của tỉnh; chương trình biểu diễn múa rối nước tại sân khấu thủy đình, hồ Khuôn Muồi; giải bơi chải TP.Việt Trì mở rộng…

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ; phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương khác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, lực lượng công an được trang bị hệ thống nhận dạng, phát hiện và áp chế thiết bị bay không người lái.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ cũng chỉ đạo tổ chức gần 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như: đội hình con Lạc cháu Hồng, phối hợp công an bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn giúp đỡ du khách…

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu tăng cường lực lượng trinh sát hình sự hóa trang, bất kể ngày hay đêm, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịp lễ hội để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động bao quát, quản lý các điểm cao để phòng chống tình huống đột xuất, không để xảy ra bị động, bất ngờ.