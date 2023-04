Đang 'khoe' trộm điện thoại gỡ gạc thua độ bi da thì bị bắt giữ

Ngày 8.4, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao nghi phạm trộm điện thoại của nữ nhân viên phục vụ bi da, cho Công an Q.Thanh Khê củng cố hồ sơ, khởi tố theo thẩm quyền.



Trước đó, lúc 15 giờ ngày 1.4, Bùi Văn Hà (30 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến quán bi da trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê để đánh độ bi da với nhóm bạn.

Sau khi thua độ, nhóm Hà trả tiền chuẩn bị về thì Hà phát hiện trên bàn có điện thoại iPhone 7 Plus của chị L.T.N.Q (19 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê).

Hà bị tạm giữ hình sự để làm rõ vụ trộm điện thoại NGUYỄN TÚ

Trước đó, chị Q. là nhân viên phục vụ bàn bi da, do lo dọn dẹp và tiền khách sau khi chơi xong nên chị bỏ quên điện thoại trên bàn.

Lợi dụng sơ hở của chị Q., Hà trộm cắp điện thoại rồi rời khỏi quán. Chị Q. lập tức đến Công an P.Tam Thuận trình báo. Nhận tin báo, Công an phường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, định vị được điện thoại của chị Q. đang ở đường Thúc Tề (Q.Thanh Khê) nên tiến hành truy xét.

Lúc này, Hà đang ngồi uống cà phê với 2 "chiến hữu" và đang khoe thành tích bất hảo trộm điện thoại để gỡ gạc tiền thua độ đánh bi da, đã bị Công an P.Tam Thuận bắt giữ.

Tại trụ sở cơ quan công an, qua thử test nhanh, Hà dương tính với ma túy, tiếp tục xác minh lai lịch, lực lượng công an xác định Hà có 2 tiền án cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện Công an Q.Thanh Khê đang tạm giữ hình sự Hà về hành vi trộm cắp tài sản.