Đăng Khôi thắng lớn tại Trung Quốc

Tại Công diễn 4 Silk way star, Đăng Khôi nhận thử thách với Pơ Soảng, một ca khúc quen thuộc với khán giả Trung Quốc. Đây là ca khúc nằm trong nhóm những tác phẩm được yêu thích trên sân khấu Gala mừng xuân, chương trình truyền hình được phát sóng vào dịp tết tại Trung Quốc.

Nam ca sĩ bốc thăm biểu diễn ở vị trí thứ 12, cũng là phần thi cuối cùng trong đêm. Sau 11 tiết mục trước đó, Đăng Khôi lựa chọn cách tiếp cận sôi động với phần hòa âm mới, kết hợp ca hát, vũ đạo và trình diễn sân khấu. Anh đồng thời thể hiện ca khúc bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung. Kết quả, Đăng Khôi nhận 4 nút vàng từ các giám khảo. Đây là số nút vàng cao nhất mà một thí sinh nhận được trong chương trình tính đến Công diễn 4. Theo kết quả được công bố tại chương trình, Đăng Khôi nhận 143 điểm từ ban giám khảo quốc tế. Khi cộng thêm điểm bình chọn của khán giả quốc tế, anh đạt tổng cộng 154,85 điểm, cao nhất trong số các thí sinh từ đầu mùa.

Đăng Khôi thể hiện ca khúc Pơ Soảng bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung tại Công diễn 4 Ảnh: NVCC

Đăng Khôi mang quốc kỳ Việt Nam lên sân khấu quốc tế

Chiến thắng tại Công diễn 4 cũng mang đến cho Đăng Khôi một khoảnh khắc đáng chú ý khi quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân khấu và sóng truyền hình trong thời điểm công bố quán quân. Đăng Khôi cho biết việc được đại diện Việt Nam tham gia một sân chơi âm nhạc quốc tế khiến anh đặt nhiều kỳ vọng vào khoảnh khắc này. “Tôi đang tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế với tư cách là một nghệ sĩ đại diện cho đất nước Việt Nam. Trong chương trình, nhà vô địch mỗi tập sẽ có đặc quyền đó là phát biểu trong khoảnh khắc đăng quang và lá quốc kỳ của nước chiến thắng sẽ tung bay trên sân khấu cũng như sóng truyền hình quốc gia của Trung Quốc và các nước khác”, nam ca sĩ chia sẻ.

Anh bày tỏ thêm: “Là người Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này. Và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó - trở thành nhà vô địch, quán quân của Công diễn 4. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào”.

Nam ca sĩ mang đến phần trình diễn giàu năng lượng với phần hòa âm mới, kết hợp vũ đạo sôi động Ảnh: NVCC

Để hoàn thiện tiết mục, Đăng Khôi cùng ê kíp xây dựng lại phần hòa âm, đồng thời viết lời Việt cho ca khúc trong khoảng hai ngày. Việc phải trình diễn song ngữ Việt - Trung cũng đặt ra thêm yêu cầu về cách xử lý ca từ và phát âm. Phần vũ đạo được hoàn thiện trong chưa đầy 24 giờ. Đây cũng là một thử thách đối với Đăng Khôi bởi nhảy không phải sở trường của nam ca sĩ. “Mọi thứ trong hành trình này diễn ra rất gấp rút và nhiều thử thách, nhưng tôi luôn nỗ lực 300% để vượt qua”, anh nói.

Bên cạnh phần thi, Đăng Khôi còn dành một phần thời lượng trên sân khấu để chúc mừng sinh nhật Curley G, đại diện Trung Quốc. Nam ca sĩ nhường lại khoảnh khắc của mình để hát chúc mừng đồng nghiệp ngay sau khi giành chiến thắng. Hành động này nhận được phản ứng tích cực từ hai MC và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Sau đêm công diễn, Đăng Khôi tiếp tục đối mặt với lịch trình ghi hình dày đặc. Theo chia sẻ của Thủy Anh, bà xã nam ca sĩ, sáng hôm sau anh phải đến bệnh viện để thăm khám và điều trị sau thời gian làm việc với cường độ cao. Silk way star có lịch ghi hình và công diễn liên tục, khiến nam ca sĩ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.