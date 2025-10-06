Đăng ký cư trú cho trẻ em: Mở đợt cao điểm rà soát, hỗ trợ

Từ đó, PC06 tiếp nhận điện thoại suốt ngày đêm, không ngừng. Điều này chứng tỏ nhu cầu và sự quan tâm của người dân là rất lớn, nhưng họ vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục.

Đã báo cáo Bộ Công an để khắc phục lỗi phần mềm

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, thừa nhận những rào cản kỹ thuật và năng lực thao tác trên môi trường số của cán bộ đang là vật cản trên con đường đồng bộ hóa dữ liệu. Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần một chiến lược đồng bộ, toàn diện và quyết liệt; đó là hoàn thiện hạ tầng số. Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an và phối hợp các đơn vị công nghệ để khắc phục lỗi phần mềm. Đây là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo hệ thống liên thông vận hành trơn tru, thông suốt. Bên cạnh đó, ông Vũ khuyến nghị cần tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp xã để họ thành thạo các thao tác trên hệ thống điện tử.

"Định kỳ, các đơn vị sẽ rà soát và phối hợp giải quyết những trường hợp trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa thực hiện thủ tục liên thông, đôn đốc việc đăng ký thường trú theo đúng quy định. Việc quán triệt thực hiện đồng thời các thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú và cấp BHYT cho trẻ mới sinh là mấu chốt để giải quyết vấn đề từ gốc", thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

Một phần nội dung trong biên bản ghi nhận vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú cho con Ảnh: Lê Cầm

Công an TP.HCM sẽ không chỉ gửi tin nhắn qua nhà mạng mà còn chỉ đạo các đơn vị tiến hành một đợt rà soát cao điểm từ nay đến cuối năm, nhắn tin cho người dân, giúp họ nắm rõ việc đăng ký cư trú là trách nhiệm và quyền lợi của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuyên truyền rộng rãi về quy định pháp luật mới bắt buộc phải đăng ký cư trú trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh để tránh bị phạt.

Hỗ trợ trực tiếp, không để ai bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM tiến hành đợt cao điểm rà soát việc đăng ký cư trú cho trẻ em, thành lập các tổ công tác lưu động đến các khu vực đông dân cư, khu vực có nhiều người lao động để hỗ trợ thực hiện thủ tục tại chỗ. Đặc biệt, PC06 sẽ cử lực lượng hướng dẫn đến tận cơ sở hoặc hỗ trợ trực tiếp để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Về cơ chế hỗ trợ trẻ em yếu thế, Sở Tư pháp đã có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho UBND cấp xã phối hợp với công an và các đơn vị liên quan để xác minh thông tin, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhân thân, hộ tịch, quốc tịch cho trẻ em yếu thế, trẻ em không sống cùng cha mẹ ruột, trẻ em có cha/mẹ là người nước ngoài, hoặc cha mẹ trong tình trạng ly hôn, bỏ rơi.

Việc đồng bộ hóa dữ liệu hộ tịch và cư trú không chỉ là một cuộc đua với thời gian mà còn là cuộc đua vì tương lai của hàng chục nghìn trẻ em. Với sự quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, hy vọng rằng không một trẻ em nào sẽ bị "vô cư trú", mọi công dân đều được đảm bảo quyền lợi chính đáng ngay từ khi chào đời.