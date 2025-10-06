Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đăng ký cư trú cho trẻ em: Mở đợt cao điểm rà soát, hỗ trợ

Ngọc Lê - Ngân Nga - Uyển Nhi
06/10/2025 06:12 GMT+7

Thượng tá Hồ Thị Lãnh chia sẻ sau thông tin 140.175 dữ liệu trẻ em đã được đăng ký khai sinh nhưng chưa đăng ký cư trú trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đăng tải, Công an TP.HCM cung cấp đường dây hotline: 0693.187.111 để tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc cho người dân về vấn đề này.

Từ đó, PC06 tiếp nhận điện thoại suốt ngày đêm, không ngừng. Điều này chứng tỏ nhu cầu và sự quan tâm của người dân là rất lớn, nhưng họ vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục.

Đã báo cáo Bộ Công an để khắc phục lỗi phần mềm

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, thừa nhận những rào cản kỹ thuật và năng lực thao tác trên môi trường số của cán bộ đang là vật cản trên con đường đồng bộ hóa dữ liệu. Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần một chiến lược đồng bộ, toàn diện và quyết liệt; đó là hoàn thiện hạ tầng số. Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an và phối hợp các đơn vị công nghệ để khắc phục lỗi phần mềm. Đây là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo hệ thống liên thông vận hành trơn tru, thông suốt. Bên cạnh đó, ông Vũ khuyến nghị cần tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp xã để họ thành thạo các thao tác trên hệ thống điện tử.

"Định kỳ, các đơn vị sẽ rà soát và phối hợp giải quyết những trường hợp trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa thực hiện thủ tục liên thông, đôn đốc việc đăng ký thường trú theo đúng quy định. Việc quán triệt thực hiện đồng thời các thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú và cấp BHYT cho trẻ mới sinh là mấu chốt để giải quyết vấn đề từ gốc", thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

- Ảnh 1.

Một phần nội dung trong biên bản ghi nhận vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú cho con

Ảnh: Lê Cầm

Công an TP.HCM sẽ không chỉ gửi tin nhắn qua nhà mạng mà còn chỉ đạo các đơn vị tiến hành một đợt rà soát cao điểm từ nay đến cuối năm, nhắn tin cho người dân, giúp họ nắm rõ việc đăng ký cư trú là trách nhiệm và quyền lợi của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuyên truyền rộng rãi về quy định pháp luật mới bắt buộc phải đăng ký cư trú trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh để tránh bị phạt.

Hỗ trợ trực tiếp, không để ai bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM tiến hành đợt cao điểm rà soát việc đăng ký cư trú cho trẻ em, thành lập các tổ công tác lưu động đến các khu vực đông dân cư, khu vực có nhiều người lao động để hỗ trợ thực hiện thủ tục tại chỗ. Đặc biệt, PC06 sẽ cử lực lượng hướng dẫn đến tận cơ sở hoặc hỗ trợ trực tiếp để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Về cơ chế hỗ trợ trẻ em yếu thế, Sở Tư pháp đã có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho UBND cấp xã phối hợp với công an và các đơn vị liên quan để xác minh thông tin, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhân thân, hộ tịch, quốc tịch cho trẻ em yếu thế, trẻ em không sống cùng cha mẹ ruột, trẻ em có cha/mẹ là người nước ngoài, hoặc cha mẹ trong tình trạng ly hôn, bỏ rơi.

Việc đồng bộ hóa dữ liệu hộ tịch và cư trú không chỉ là một cuộc đua với thời gian mà còn là cuộc đua vì tương lai của hàng chục nghìn trẻ em. Với sự quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, hy vọng rằng không một trẻ em nào sẽ bị "vô cư trú", mọi công dân đều được đảm bảo quyền lợi chính đáng ngay từ khi chào đời.

Khẩn trương nâng cấp phần mềm để đáp ứng lưu lượng truy cập

Mới đây, lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc tại P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác hộ tịch. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục Hành chính tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc từ phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung; khẩn trương nâng cấp ngay phần mềm để đảm bảo đáp ứng lưu lượng truy cập, số lượng tra cứu dữ liệu.

Ông Tịnh cũng đề nghị địa phương quan tâm, đảm bảo cơ sở vật chất, đường truyền, thiết bị, đảm bảo kết nối thông suốt với phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; xử lý các vấn đề vướng mắc, lỗi phát sinh khi kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia và các phần mềm liên quan để thực hiện liên thông thủ tục hành chính "3 trong 1" (khai sinh, thường trú và bảo hiểm).

Tuyến Phan

Tin liên quan

Phải đăng ký cư trú cho trẻ em

Phải đăng ký cư trú cho trẻ em

Việc không đăng ký cư trú cho trẻ em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thế hệ tương lai, hiện Công an TP.HCM đang tăng cường các giải pháp quyết liệt, đồng thời hướng dẫn người dân khắc phục tình trạng này.

Khám phá thêm chủ đề

đăng ký cư trú đăng ký khai sinh Công An TP.HCM dữ liệu trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận