Đăng ký ngay Lớp học tiền sản để mẹ tròn con vuông

Tiền sản là gì? Vì sao phải khám tiền sản?

Tiền sản (Antenatal/Prenatal) là thuật ngữ y học chỉ giai đoạn trước khi sinh, tính từ khi người phụ nữ bắt đầu mang thai cho đến trước khi bước vào phòng sinh chuyển dạ. Khám tiền sản hay còn gọi khám thai định kỳ, không đơn thuần là việc đi siêu âm để nhìn thấy con, mà là một quy trình theo dõi y khoa cốt lõi để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Khi khám tiền sản, thai nhi được theo dõi sát sao sự phát triển qua từng tuần tuổi, kiểm tra các chỉ số sinh học của bé để đảm bảo thai nhi phát triển đúng chuẩn. Đặc biệt, khám tiền sản giúp phát hiện sớm dị tật như rối loạn nhiễm sắc thể như hội chứng Down, Edwards, Patau hoặc dị tật hình thái như sứt môi, hở hàm ếch, dị tật tim…

Còn đối với mẹ, khám tiền sản giúp phát hiện sớm các bất thường trong cơ thể mẹ, tầm soát các bệnh lý phát sinh riêng do thai kỳ như đái tháo đường thai kỳ, cao huyết áp thai kỳ và chuẩn bị phương án sinh nở chủ động, hạn chế tối đa tai biến sản khoa.

Đến với Lớp học tiền sản, mẹ bầu và gia đình sẽ được lắng nghe chia sẻ và thăm khám cùng BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hải - hơn 30 năm kinh nghiệm Sản khoa

Thai phụ cần đặc biệt lưu ý khi có bệnh lý nền

Bên cạnh lịch khám thai thông thường, những phụ nữ có sẵn các bệnh lý nền dưới đây bắt buộc phải tuân thủ lộ trình khám tiền sản chuyên sâu, nghiêm ngặt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ chuyên khoa nội:

Bệnh lý tim mạch và huyết áp như tăng huyết áp mãn tính, bệnh van tim, suy tim, bệnh tim bẩm sinh. Khi mang thai, lưu lượng máu tăng mạnh làm tim phải tăng cường độ hoạt động, dễ dẫn đến suy tim cấp hoặc kích hoạt tiền sản giật nặng.

Đái tháo đường (mạn tính hoặc tiền sử thai kỳ trước): Dễ gây dị tật thai nhi ở giai đoạn đầu, thai to nguy hiểm khi sinh, hoặc gây hạ đường huyết nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh ngay sau khi cắt rốn.

Bệnh lý tuyến giáp (cường giáp, suy giáp): Gây nguy cơ sảy thai, sinh non, nhau bong non hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Bệnh lý tự miễn: Lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng kháng phospholipid (gây huyết khối, tắc mạch bánh nhau dẫn đến sảy thai liên tiếp hoặc thai chậm tăng trưởng).

Bệnh lý huyết học: thiếu máu di truyền (Thalassemia), rối loạn đông máu khiến nguy cơ băng huyết sau sinh tăng cao.

Bệnh truyền nhiễm: Viêm gan B, C, HIV, Giang mai, Rubella... cần được kiểm soát tải lượng virus và có phác đồ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con ngay trong thai kỳ và lúc sinh.

Mẹ bầu tham gia Lớp học tiền sản sẽ tăng thêm kiến thức về các cột mốc khám thai xét nghiệm thai giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2, cập nhật kiến thức y khoa chăm sóc sức khỏe thai kỳ, tham gia Workshop thực hành làm cha mẹ

Vì sao phụ nữ nên tham gia các lớp học tiền sản?

Theo BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hải - Hệ thống Y tế Phụ sản 315: Hành trình mang thai và sinh con mang lại nhiều thay đổi đột ngột về cả thể chất lẫn tâm lý. Tham gia Lớp học tiền sản mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Giải tỏa tâm lý lo âu: Sự thiếu hụt kiến thức dễ dẫn đến hoang mang trước những thay đổi của cơ thể. Hiểu rõ khoa học giúp mẹ bầu tự tin, giảm stress và phòng ngừa hiệu quả hội chứng trầm cảm thai kỳ và giai đoạn sau sinh.

Gắn kết tình cảm gia đình: Khi người chồng cùng tham gia, họ sẽ thấu hiểu sự vất vả của vợ, học được cách massage giảm đau cho vợ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chủ động chia sẻ việc chăm sóc em bé.

Giao lưu và chia sẻ: Lớp học là nơi kết nối các ông bố, bà mẹ có cùng mối quan tâm, tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế lành mạnh dưới sự định hướng của chuyên gia y tế.

Gặp gỡ ThS-BS Nguyễn Trọng Nhân vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần tại Phòng khám Phụ sản 315 - D19/26 đường N9, phường Thuận Giao, TP.HCM

Hiểu được điều đó, Phụ sản 315 triển khai Lớp học tiền sản: Chuyên gia đầu ngõ - "Gỡ khó" mẹ bầu nhằm đồng hành cùng mẹ lắng nghe bác sĩ tư vấn và chủ động chăm sóc thai kỳ an tâm hơn.

Lớp học tiền sản có chủ đề: Các cột mốc thăm khám và xét nghiệm trong tam cá nguyệt thứ 2 sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30, thứ bảy, ngày 13.6.2026 tại Phòng khám Phụ sản 315 - số 928 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Đăng ký tham gia tại: https://www.phusan315.com/healthtalktankytanquy

Hạn chót đăng ký: Đến hết ngày 10.6.2026.

Đến với lớp học, mẹ bầu và gia đình sẽ được lắng nghe chia sẻ và thăm khám cùng BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hải - hơn 30 năm kinh nghiệm Sản khoa; tìm hiểu về các cột mốc khám thai và xét nghiệm thai giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2; cập nhật kiến thức y khoa chăm sóc sức khỏe thai kỳ; tham gia Workshop thực hành làm cha mẹ.

Hệ thống Y tế 315:

Hotline: 0901.315.315