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Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Chọn trường hay chọn ngành trước?
Video Giáo dục

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Chọn trường hay chọn ngành trước?

Yến Thi
Yến Thi
Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân cho biết thí sinh cần lưu ý các nguyên tắc cơ bản khi thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển để trúng tuyển ngành mong muốn.

Năm nay thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Trong đó, thí sinh muốn xét tuyển ngành sư phạm cần đăng ký trong số nguyện vọng từ 1-5. Trong đó 15 nguyện vọng được xét như nhau giữa các thí sinh trong cùng một ngành. Nhưng trong danh sách nguyện vọng của thí sinh, hệ thống chỉ xét trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất. Do đó, thí sinh cần sắp xếp đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, trong đó ngành và trường mong muốn học nhất, cần được đặt phía trên.

Ngay khi đăng nhập hệ thống, thí sinh cần rà soát kiểm tra thông tin cá nhân để đảm bảo độ chính xác và đầy đủ chưa. Khi đặt nguyện vọng, thí sinh cần lựa chọn ngành trước mới đến cơ sở đào tạo. Thí sinh đừng lo lắng về điểm chuẩn xét tuyển trong quá khứ vì mỗi năm điểm chuẩn có thể mỗi khác.

Trong trường hợp ngành mong muốn theo học có điểm chuẩn cao ở các năm trước, thí sinh nên cân nhắc thêm các ngành gần trong cùng lĩnh vực. Thí sinh không nên lựa chọn các nguyện vọng với các ngành thuộc lĩnh vực quá khác nhau.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Chọn trường hay chọn ngành trước?

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