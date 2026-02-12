Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Đăng ký sớm nhận ngay ưu đãi 1 triệu đồng đón thế hệ Galaxy AI Phone mới

Nguồn: Samsung
12/02/2026 09:00 GMT+7

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 26.2.2026. Từ ngày 11.2 đến 1 giờ sáng 26.2, người dùng yêu thích Samsung đã có thể đăng ký nhận voucher ưu đãi 1 triệu đồng khi mua các siêu phẩm Galaxy S mới sẽ được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 26.2.

Samsung mới đây chính thức xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên của năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng 26.2, theo giờ Việt Nam. Thế hệ Galaxy S series mới sắp trình làng sẽ một lần nữa định chuẩn cho trải nghiệm Galaxy AI mượt mà giúp tinh giản mọi tương tác và mang đến sự liền mạch ngay từ khoảnh khắc chạm tay đầu tiên.

Để chào đón sự kiện quan trọng này, Samsung triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký sớm. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 11.2.2026 đến 0 giờ 59 phút ngày 26.2.2026, người dùng khi tham gia khảo sát tại www.samsung.com/vn/unpacked sẽ nhận ngay voucher lên đến 1 triệu đồng để đặt trước Galaxy mới kèm các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Galaxy, cùng quà tặng ốp lưng trong suốt chính hãng với số lượng giới hạn. Đây là cơ hội hiếm có để trở thành một trong những người đầu tiên khám phá kỷ nguyên AI di động mới của Samsung.

Đăng kí sớm nhận ngay ưu đãi 1 triệu đồng đón Thế hệ Galaxy AI Phone mới - Ảnh 1.

Trong năm 2025, Samsung đã khẳng định vị thế "True AI Companion" (bạn đồng hành AI đích thực) cho dòng flagship Galaxy S25 series. Các chuyên gia từ giới công nghệ đều đánh giá cao các sản phẩm trong thế hệ S25 nhờ hiệu năng khủng từ chip Snapdragon 8 Elite, thiết kế mỏng nhẹ bền bỉ (Armor Aluminum/Titan), camera 200 MP cải tiến cùng nhiều tính năng Galaxy AI thông minh. Khả năng hiểu tiếng Việt của Galaxy AI là điểm cộng đáng kể với người dùng Việt, tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc cao cấp. Galaxy S25 Ultra cũng là smartphone Android cao cấp duy nhất lọt top 10 bán chạy toàn cầu năm 2025. (*)

Với dòng Galaxy sắp ra mắt, Samsung hứa hẹn khai mở một chương mới mẻ của kỷ nguyên AI - nơi trí tuệ nhân tạo có sức mạnh cá nhân hóa và thích ứng vượt trội cho từng người dùng.

Chương trình chỉ kéo dài từ nay đến 0 giờ 59 phút ngày 26.2.2026, vì vậy người dùng hãy nhanh tay để sở hữu voucher đặc quyền 1 triệu đồng trong giai đoạn đặt trước tại website www.samsung.com/vn/unpacked để sẵn sàng khám phá dòng Galaxy S Mới với những đột phá công nghệ đỉnh cao.

Ngoài ra, nếu lo ngại sẽ bỏ lỡ sự kiện Galaxy Unpacked lớn nhất năm, người dùng có thể sử dụng Gemini Live lưu ngay lịch ra mắt của siêu phẩm Galaxy S Series vào tháng 2 này.

Đăng kí sớm nhận ngay ưu đãi 1 triệu đồng đón Thế hệ Galaxy AI Phone mới - Ảnh 2.

* Theo công bố của Công ty nghiên cứu Counterpoint Research, ngày 29.1.2026. 

