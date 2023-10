Đăng Quân - Quán quân Vietnam's Got Talent, Street Dance Vietnam tham gia Street Dance China

Danh sách các thí sinh Street Dance China mùa 6 dần dần lộ diện. Trong số các tuyển thủ tài năng trên toàn thế giới của cuộc thi năm nay, khán giả Việt chú ý đến sự xuất hiện của chàng trai “thi đâu thắng đó" - Đăng Quân.

Sau Chi Pu và LyLy, thêm một ngôi sao nữa được kỳ vọng ‘làm nên chuyện' ở Trung Quốc

Đăng Quân từng đoạt ngôi vị quán quân của hàng loạt cuộc thi nhảy đình đám với các thành tích đáng nể: Quán quân Vietnam’s Got Talent (2012) khi chỉ mới 12 tuổi, Quán quân So You Think You Can Dance (2016), Quán quân Street Dance Vietnam (2022). Đặc biệt ở Street Dance Vietnam mùa đầu tiên, chàng trai đầy tài năng Đăng Quân - team Chi Pu - đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với khả năng biên đạo, kỹ thuật điêu luyện, đa dạng phong cách gồm dancesport, hip hop, popping, đương đại…

Đăng Quân tham gia show nhảy đình đám bậc nhất xứ Trung NSCC

Dù đã đạt được nhiều giải thưởng khi còn rất trẻ, chàng trai nghị lực vẫn luôn nâng cao trình độ bản thân bằng cách học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, trau dồi kỹ năng biểu diễn. Anh khiến mọi người bất ngờ khi mạnh dạn tham gia "nghênh chiến" ở thị trường Trung Quốc.

Đăng Quân cho biết anh khá áp lực vì trình độ của các thí sinh nước bạn gần như đã đạt đến một tầm cao mới. Bên cạnh đó, họ cũng rất sáng tạo và chuyên nghiệp. Vì vậy, dù đã chuẩn bị kỹ càng, Đăng Quân không đặt mục tiêu cụ thể để tạo áp lực cho bản thân. Anh cố gắng “làm hết sức, chơi hết mình", học hỏi từ các thí sinh nước bạn và trải nghiệm nhiều nhất có thể trong hành trình mới.

Đăng Quân và các thí sinh quốc tế tại Street Dance China

Street Dance China là cuộc thi nhảy nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc và cũng là nơi quy tụ các thí sinh trên toàn thế giới vì sự đầu tư chỉn chu, hoành tráng lẫn dàn captain dẫn dội. Street Dance China mùa 6 càng hấp dẫn hơn khi có ba đội trưởng đình đám: Jay Park, Đinh Trình Hâm, Ngô Kiến Hào. Cuộc thi được tổ chức và sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 28.10 trên đài YOUKU của Trung Quốc.