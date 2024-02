Đang quét rác trước sân nhà, bị cướp giật dây chuyền

Ngày 18.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này bắt giữ khẩn cấp Đoàn Trọng Nghĩa (30 tuổi, ngụ P.4, TP.Sóc Trăng) và Lê Thanh Khoa (28 tuổi, ngụ P.10, TP.Sóc Trăng), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền.

Lê Thanh Khoa (trái) và Đoàn Trọng Nghĩa cùng tang vật khi bị bắt giữ khẩn cấp MINH TẤN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 17.2, Nghĩa chạy xe máy chở Khoa đến trước căn nhà trên đường Dương Minh Quang, P.3, TP.Sóc Trăng. Phát hiện một phụ nữ đang quét rác trước sân nhà, trên cổ đeo 2 sợi dây chuyền vàng, Khoa liền xuống xe, xộc đến cướp giật dây chuyền.

Sau khi cướp giật, Khoa đem bán 1 sợi dây chuyền 80 triệu đồng rồi chia với Nghĩa để tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP.Sóc Trăng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng huy động các chiến sĩ truy bắt kẻ cướp giật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Nghĩa và Khoa.

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, công an thu hồi 1 sợi dây chuyền vàng, trọng lượng khoảng 2,6 chỉ. Đồng thời, thu giữ trên 39 triệu đồng, 1 lắc tay, 1 đôi bông tai và 1 xe máy cùng các tang vật.

Bước đầu, Nghĩa và Khoa đã khai nhận hành vi cướp giật 2 sợi dây chuyền của người phụ nữ nêu trên.

Vụ cướp giật dây chuyền đang được Công an TP.Sóc Trăng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.