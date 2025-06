Đằng sau chuyện chàng trai bỏ công việc ổn định đi bán xôi

Từ công việc bị áp lực đến khởi sự kinh doanh

Tốt nghiệp ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang TP.HCM năm nay, Tường từng có công việc đúng chuyên môn khi làm quản trị thương hiệu cho một cửa hàng thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, áp lực chạy doanh số, mức lương thấp và công việc lặp lại 8 tiếng mỗi ngày khiến Tường cảm thấy chán nản. “Mình muốn làm điều gì đó mới mẻ, tự do hơn và phù hợp với đam mê của mình. Mình nghĩ tới việc mở một xe bán xôi”, Tường chia sẻ.

Hiện tại xe xôi của Tường đã có doanh thu ổn định ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Ban đầu Tường dự định mở quán cơm tấm nhưng món ăn này đòi hỏi vốn lớn và mặt bằng rộng. Trong một lần ăn xôi Tường nghĩ tới việc bán món ăn này. Tường chọn bán xôi, kết hợp món ăn yêu thích là thịt nướng và nước sốt đặc biệt. Với số vốn ít ỏi, chàng trai thuê một vị trí trước cửa hàng trên đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, tự tay thiết kế xe bán, logo thương hiệu và thử nghiệm món ăn. Sau một tháng chuẩn bị, xe xôi chính thức khai trương vào ngày 18.4.2025.

Tháng đầu tiên, xe xôi của Tường đối mặt với nhiều khó khăn. “Có hôm bán ế, mình phải ăn xôi thay cơm”, Tường nhớ lại. Công việc kinh doanh nhỏ không dễ dàng, Tường phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị, bán hàng từ 6 giờ sáng, trưa, chiều tất bật nhập nguyên liệu, xử lý thịt và tẩm ướp cho ngày hôm sau. “Lúc mới bắt đầu, mình sốc vì người lúc nào cũng ám mùi gia vị. Nhưng dần dà, mình quen với nhịp sống này. Niềm vui lớn nhất là thấy khách hàng hài lòng”, Tường tâm sự.

Chàng trai đang có dự định mở thêm xe bán xôi thứ hai ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Vận dụng kiến thức quan hệ công chúng, Tường quảng bá xe xôi trên mạng xã hội, thiết kế logo bắt mắt và tạo dựng hình ảnh thương hiệu. Chỉ sau một tháng, xe xôi bắt đầu được chú ý. Hiện tại, trung bình mỗi giờ có khoảng 20 khách ghé mua, giúp Tường thu hồi vốn chỉ sau gần 2 tháng.

Gia đình phản đối, chàng trai quyết tâm chứng minh

Ban đầu, gia đình Tường không ủng hộ quyết định bỏ việc. “Ba mẹ bảo làm văn phòng ngồi máy lạnh, sao lại chọn đứng nắng, người ám mùi thịt nướng”, Tường kể. Tuy nhiên, với kế hoạch rõ ràng và sự quyết tâm, chàng trai thuyết phục được gia đình. Tường hứa, nếu sau 4 tháng, thu nhập từ xe xôi thấp hơn công việc trước đây sẽ dừng lại. May mắn thay, sự sáng tạo trong món ăn và chiến lược quảng bá thông minh đã giúp xe xôi thành công vượt mong đợi.

Tường từng thi đấu tại các giải thể hình ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở một xe xôi, Tường đang ấp ủ mở thêm xe thứ hai và mơ ước xây dựng một chuỗi xôi mang thương hiệu riêng. “Mình muốn tạo ra một thương hiệu xôi độc đáo, kết hợp giữa hương vị truyền thống và sự sáng tạo”, Tường chia sẻ. Với nền tảng kiến thức truyền thông và kinh nghiệm thực tế, chàng trai 23 tuổi đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ.

Ngoài đam mê kinh doanh, Tường còn là một vận động viên thể hình tự do. Chàng trai từng đạt top 2 classic physique over 1,8 m và top 5 men’s physique over 1,8 m tại Giải thể hình và Fitness PCA Phan Thiết 2022. Sự kiên trì và tinh thần vượt khó từ thể thao là động lực giúp Tường thành công trong hành trình khởi sự kinh doanh.