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Giới trẻ

Đằng sau những bộ kỷ yếu tiền triệu của học sinh cuối cấp

Thy Quỳnh
Thy Quỳnh
08/06/2026 07:00 GMT+7

Những ngày cuối năm học, chụp ảnh kỷ yếu trở thành một trong những hoạt động được nhiều học sinh mong chờ. Với người trẻ, đây không chỉ là bộ ảnh kỷ niệm mà còn là cách lưu giữ thanh xuân, tình bạn và ký ức tuổi học trò.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Bình (ngụ P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cho biết nếu trước đây học sinh chủ yếu cần "có ảnh kỷ niệm", thì nay nhiều học sinh quan tâm hơn đến việc hình ảnh có đẹp, có bắt trend hay đủ nổi bật trên mạng xã hội hay không.

Theo anh Bình, chi phí thực tế của một bộ kỷ yếu hiện nay không chỉ dừng ở tiền chụp ảnh mà còn phát sinh từ nhiều nhu cầu đi kèm như thuê thợ riêng, quay video hậu trường, trang điểm, trang phục, giày dép hay các "concept" theo xu hướng mạng xã hội. Một bộ kỷ yếu từng chỉ có giá dao động vài trăm nghìn đồng mỗi học sinh, nay có thể lên đến vài triệu đồng nếu đầu tư thêm nhiều dịch vụ.

Đằng sau những bộ kỷ yếu tiền triệu của học sinh cuối cấp - Ảnh 1.

Lưu giữ thanh xuân qua các bộ ảnh kỷ yếu

ẢNH: NVCC

"Học sinh càng bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội hay các concept "viral" (lan tỏa - PV) thì càng dễ muốn làm lớn, mà càng đòi hỏi nhiều thứ thì càng tốn tiền", nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Bình chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Thị Thu Sương (xã Nhà Bè, TP.HCM) có con gái học lớp 12 nên chị khá áp lực khi chi phí chụp ảnh kỷ yếu chung và cá nhân lên đến khoảng 3 triệu đồng. Bên cạnh vấn đề tài chính, chị cũng lo con dành quá nhiều thời gian cho việc tìm "concept", trang điểm, chuẩn bị trang phục thay vì tập trung ôn thi cho kỳ thi quan trọng sắp tới. "Tôi thấy con dành nhiều thời gian để chọn đồ, đặt người trang điểm thay vì giải đề thi như mọi hôm nên cũng sốt ruột", chị Sương nói.

Theo nhiếp ảnh gia Thái Bình, mức độ đầu tư cho việc chụp kỷ yếu vẫn phụ thuộc điều kiện của mỗi gia đình và tập thể lớp. Có những lớp vẫn chọn cách chụp đơn giản để tất cả thành viên đều có thể tham gia, giữ đúng ý nghĩa của bộ ảnh kỷ niệm cuối cấp.

Chị Nguyễn Thị Thắm (xã Đại Phước, TP.Đồng Nai) kể ban đầu chị từng phản đối khá gay gắt khi con gái xin phép chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp. "Lúc đó tôi nghĩ chỉ là vài tấm hình thôi mà tốn quá nhiều tiền (2,5 triệu đồng - PV). Nhưng thấy con buồn khiến tôi cũng chạnh lòng", chị chia sẻ.

Đằng sau những bộ kỷ yếu tiền triệu của học sinh cuối cấp - Ảnh 2.

Học sinh đầu tư chọn bối cảnh, phong cách chụp kỷ yếu

ẢNH: NVCC

Dù vậy, sau những lần trò chuyện cùng con, phụ huynh vẫn lựa chọn đồng hành để lưu lại một cột mốc đáng nhớ của tuổi học trò. Chị Sương cho biết khi thấy con háo hức chuẩn bị cho buổi chụp, chị cũng dần thay đổi suy nghĩ. Không chỉ góp ý cách phối đồ, chọn phụ kiện, chị và chồng còn chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con trong ngày chụp ảnh.

Lê Nguyễn Chúc An (lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn) cho biết ban đầu em khá lo khi xin ba mẹ tiền chụp kỷ yếu vì sợ gia đình áp lực tài chính. "Sau đó mẹ lại ngồi tư vấn giúp em chọn đồ, phụ kiện nên em thấy rất vui và cảm giác gần gũi với mẹ hơn. Ba em ban đầu cũng phản đối nhưng hôm đi chụp lại đứng chờ rất lâu để đón em về", Chúc An chia sẻ.

Hiện đã là sinh viên năm nhất, Võ Thị Thùy Dương (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) vẫn thấy biết ơn vì được chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp. Dương tâm sự: "Nhờ ba mẹ tạo điều kiện để được chụp kỷ yếu cùng lớp, sau này khi nhìn lại em cảm thấy thanh xuân của mình từng rất sắc màu vì có bạn bè và những người yêu thương luôn đồng hành bên cạnh".

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