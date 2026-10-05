Đằng sau sản phẩm giấy tissue chất lượng cao: Cuộc đua công nghệ của nhà sản xuất

Sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng đang tạo áp lực mới cho các doanh nghiệp sản xuất giấy tissue. Khi chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố cạnh tranh thiết yếu, bên cạnh giá thành, các nhà sản xuất cần phải đảm bảo độ ổn định của sản phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và giảm lãng phí trong sản xuất.

Hiện nay, chất lượng giấy tissue không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn được quyết định bởi khả năng kiểm soát các thông số quan trọng như cấu trúc xơ sợi, độ dày, định lượng, độ mềm và độ đồng đều của giấy. Duy trì những chỉ số này trong suốt quá trình sản xuất góp phần đảm bảo chất lượng đầu ra và tối ưu chi phí vận hành.

Nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự động hóa và kiểm soát chất lượng theo thời gian thực. Những công nghệ này cho phép nhà máy liên tục theo dõi, phân tích và điều chỉnh quá trình sản xuất, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Một trong những doanh nghiệp theo đuổi hướng đi này là Công ty Cổ phần Giấy KORO Việt Nam (KORO Paper), nhà sản xuất giấy đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tissue chất lượng cao.

Mới đây, doanh nghiệp đã tiếp tục lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng của Valmet cho hai dây chuyền sản xuất tissue mới tại Thanh Hóa thông qua ATZ Solutions, đối tác được Valmet chứng nhận tại Việt Nam. Theo thông tin dự án, hai hệ thống Valmet IQ Quality Control System (QCS) sẽ được lắp đặt tại các dây chuyền TM3 và TM4 nhằm hỗ trợ kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và tối ưu hóa vận hành.

Đại diện KORO Paper, Valmet và ATZ Solutions tại lễ ký kết hợp tác triển khai hệ thống Valmet IQ QCS cho các dây chuyền giấy tissue TM3 và TM4

Chất lượng sản phẩm bắt đầu từ nhà máy



Theo ông Ngô Hữu Phương, Chủ tịch HĐQT KORO Paper, đầu tư vào các nền tảng quản lý chất lượng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực tissue. Khi người tiêu dùng ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, việc duy trì sự ổn định trong sản xuất trở thành ưu tiên quan trọng của doanh nghiệp.

KORO Paper cũng đánh giá cao hiệu quả từ các dự án hợp tác trước đó với Valmet và kỳ vọng rằng hệ thống quản lý chất lượng mới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hiệu quả vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Khi dữ liệu trở thành "người giám sát" chất lượng

Giao diện hệ thống Valmet IQ Quality Control System QCS trong dây chuyền sản xuất giấy tissue

Theo ông Huỳnh Quang Tuyến, Giám đốc Kinh doanh của Valmet, các nền tảng quản lý chất lượng hiện đại đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu sử dụng nguyên liệu và năng lượng, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trên thị trường.



Cầu nối đưa công nghệ quốc tế đến doanh nghiệp Việt Nam

Để dự án được triển khai hiệu quả trong môi trường sản xuất thực tế, vai trò của đơn vị tư vấn và triển khai địa phương là yếu tố quan trọng. ATZ Solutions đồng hành cùng Valmet và KORO Paper trong các hoạt động tư vấn, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngô Trung, Giám đốc ATZ Solutions, cho biết doanh nghiệp sản xuất hiện nay rất quan tâm đến những giải pháp có khả năng mang lại giá trị vận hành lâu dài thay vì chỉ đầu tư vào những thiết bị đơn lẻ. Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, quy trình và đội ngũ vận hành để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, nhu cầu ứng dụng các nền tảng quản lý chất lượng và tự động hóa tại Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại, ổn định và bền vững hơn.

Đại diện ATZ Solutions cùng đoàn đại biểu ngành giấy Việt Nam tham quan, trao đổi công nghệ với các chuyên gia Phần Lan tại trung tâm công nghệ Valmet

Người tiêu dùng là đối tượng hưởng lợi cuối cùng



Dự kiến sẽ được bàn giao vào giữa năm 2027, dự án là bước tiến trong hành trình phát triển của KORO Paper ở phân khúc tissue chất lượng cao. Dù phần lớn người tiêu dùng sẽ không nhìn thấy các hệ thống đang vận hành bên trong nhà máy, nhưng khoản đầu tư này lại hiện diện trong trải nghiệm sử dụng hằng ngày của họ, từ những trải nghiệm sử dụng đến sự đồng đều trong từng sản phẩm. Nhìn chung, mọi cải tiến trong sản xuất không chỉ mang lại hiệu quả vận hành và tăng trưởng cho doanh nghiệp, mà còn mang đến những sản phẩm tốt hơn và ổn định hơn cho người tiêu dùng.