Đằng sau thương hiệu ngành gỗ đạt hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Giữa bối cảnh thị trường nội thất công trình vô cùng sôi động nhưng cũng đầy sự cạnh tranh, danh sách các doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh tại Lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 diễn ra vào ngày 31.3.2026, tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập, TP.HCM) một lần nữa trở thành chiếc kim chỉ nam đáng tin cậy.

Dù sự kiện công bố đã trôi qua được hơn hai tháng, song sức nóng của cuộc bình chọn này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Giữa hàng trăm doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát người tiêu dùng và vượt qua các vòng thẩm định gắt gao từ phía Hiệp hội, Nội thất The One đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành thương hiệu tiên phong trong nhóm ngành nội thất gỗ được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026.

Giải mã "bộ gen" chất lượng thực chất của cánh chim đầu đàn

Sự khác biệt làm nên vị thế hàng đầu của một doanh nghiệp đầu ngành không nằm ở những thiết kế bên ngoài vốn rất dễ bị sao chép, mà nằm ở những chuẩn mực kỹ thuật ẩn sâu bên trong từng thớ gỗ và lớp sơn phủ. Đây chính là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn cho sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là thế hệ tương lai của đất nước. Để được vinh danh, sản phẩm của hãng phải vượt qua những tiêu chí khảo sát khắt khe vừa được bổ sung về xu hướng sản xuất xanh và thiết lập chuỗi phân phối thân thiện với môi trường.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải sở hữu một hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất quy mô lớn, công nghệ hiện đại vượt trội. Hiện tại, thương hiệu đang vận hành quy mô sản xuất cực đại với 6 nhà máy, 2 phân xưởng hiện đại trải dài trên 2 miền Nam, Bắc. Đây chính là bệ đỡ vững chắc giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu hàng triệu sản phẩm mỗi năm, duy trì thị phần vững chắc trong suốt nhiều thập kỷ và đảm bảo năng lực thực thi mọi gói thầu quốc gia với tiến độ khẩn trương nhất.

Khi chuẩn mực kỹ thuật trở thành tấm thẻ căn cước đáng tin cậy của nhà thầu

Đi sâu vào bên trong các phân xưởng sản xuất, linh hồn làm nên chất lượng đồng đều của hàng triệu sản phẩm chính là hệ thống trang thiết bị công nghệ được đầu tư bài bản và không ngừng nâng cấp. Toàn bộ quy trình này được kiểm soát nghiêm ngặt dưới hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp cùng hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn ISO 14001, tạo nên một hàng rào bảo vệ vững chắc cho chất lượng đầu ra của sản phẩm. Điểm mấu chốt giúp sản phẩm chinh phục được các hội đồng thẩm định chuyên môn chính là các thông số kỹ thuật, sử dụng nguyên vật liệu an toàn đối với sức khỏe con người. Những nỗ lực thầm lặng phía sau dây chuyền nhà máy đã biến mỗi bộ bàn ghế, tủ hay giường trường học không chỉ là một món đồ đơn thuần, mà trở thành một lá chắn an toàn bảo vệ thể chất cho học sinh trước những nguy cơ bệnh lý học đường đang ngày càng gia tăng.

Đối với mảng nội thất học đường và các công trình công cộng, yêu cầu về mặt kỹ thuật luôn nghiêm ngặt hơn gấp nhiều do đặc thù sử dụng với tần suất cao và liên tục. Các sản phẩm của hãng tự hào đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7490 quy định chi tiết về kích thước, góc độ nghiêng của bàn và ghế học sinh nhằm chống lại các căn bệnh thời đại như gù lưng, cong vẹo cột sống và cận thị. Đồng thời, toàn bộ dải sản phẩm giáo dục đều tuân thủ nghiêm chỉnh Thông tư 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Việc đáp ứng đồng thời cả tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn quy định pháp lý này chính là lý do vì sao các sản phẩm của hãng luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khi tìm kiếm giải pháp đồng bộ hóa cơ sở vật chất cho các công trình cấp quốc gia.

Đồng hành cùng hành trình vùng biên

Sự cộng hưởng mạnh mẽ từ bộ ba bảo chứng danh giá mang tầm quốc gia bao gồm Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 ở vị thế ngành gỗ, Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của Nội thất The One. Vị thế vững chắc và tiềm lực sức mạnh đã giải thích vì sao hãng liên tục được tin tưởng lựa chọn để đồng hành trong chiến dịch trang bị cơ sở vật chất cho vùng cao và các công trình trọng điểm.

Giải thưởng danh giá được công bố từ cuối tháng 3 năm 2026 không chỉ là một cột mốc vinh quang khép lại quá trình nỗ lực bền bỉ, mà chính là điểm khởi đầu cho một hành trình mang giá trị thực chất phục vụ cộng đồng trong mùa tựu trường mới. Chất lượng thực chất phải là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, độ bền cơ học ưu việt và tính an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của thế hệ tương lai đất nước.