Đằng sau vòi rồng nước nhấn chìm du thuyền của cựu tỉ phú ở Địa Trung Hải

Ý hôm 19.8 triển khai người nhái lặn xuống nơi du thuyền bị đắm ẢNH: AFP

Du thuyền tên Bayesian, chiều dài 56 m, trong vỏn vẹn vài phút đã chìm xuống Địa Trung Hải, mang theo chủ tàu là trùm công nghệ Mike Lynch, 59 tuổi, và những người khách thuộc tầng lớp giàu có. Vị trí con tàu chìm là ngoài khơi thị trấn Porticello của đảo Sicily thuộc Ý, theo Hãng tin AFP hôm 21.8.



Đến nay giới hữu trách Ý cho hay đã phát hiện một thi thể hành khách. Ông Lynch cùng con gái và ông Jonathan Bloomer, Chủ tịch Tập đoàn Morgan Stanley, nằm trong số 6 người mất tích khi thảm họa ập đến vào 4 giờ sáng 19.8 (giờ địa phương).

Vào thời điểm trúng đòn tấn công của vòi rồng nước, du thuyền mang cờ Anh đang neo đậu cách bờ khoảng 700 m, mang theo thủy thủ đoàn gồm 10 người và 12 hành khách.

Ông Karsten Borner, chủ một du thuyền đậu gần đó mô tả như thể có một cơn bão cực mạnh ập đến. Ông chật vật giữ cho tàu mình được cân bằng, trước khi phát hiện du thuyền đậu phía sau tàu mình biến mất.

Uy lực của vòi rồng biển

Các nhà điều tra và những chuyên gia đã tìm hiểu tình hình thời tiết khi đó cũng như thiết kế của Bayesian, du thuyền sở hữu cột buồm cao 75 m và từng là cột buồm cao nhất thế giới làm bằng nhôm, theo trang Charter World.

"Vòi rồng biển là một cột khí hẹp xoay tròn bên dưới một cơn bão hình thành bên trên một vùng nước, và là thành viên của "gia đình" lốc xoáy", Trung tâm Truyền thông Khoa học Anh dẫn lời nhà khí tượng học Peter Inness của Đại học Reading (Anh).

Như lốc xoáy, vòi rồng nước hút không khí theo một chuyển động xoay, dù gây ra mức độ thiệt hại không bằng vòi rồng trên đất liền.

Ông Mike Lynch vẫn trong tình trạng mất tích sau khi du thuyền của ông bị chìm ngoài khơi Sicily hôm 19.8 ẢNH: AFP

Trong khi nhiều vòi rồng nước chỉ xuất hiện trong vài giây và không gây ảnh hưởng đáng kể, một số vòi rồng lại mang theo sức gió hơn 100 km/giờ

"Sức gió mạnh như thế xuất hiện trùng hợp với vị trí không may của một con tàu có thể gây tổn thất hoặc thậm chí làm lật tàu, đặc biệt khi hướng gió thay đổi nhanh chóng", nhà khí tượng học Innes cho biết.

Địa Trung Hải lại là vùng biển nhiều khả năng xuất hiện vòi rồng nước, do nhiệt độ mặt biển ấm và tần suất xảy ra bão trong mùa hè và mùa thu.

Năm nay, Địa Trung Hải chứng kiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, với trung bình nhiệt độ trong ngày đạt khoảng 28,9 độ C. Giới chuyên gia cho hay nhiệt độ mặt nước biển thường xuyên hơn 30 độ C, cao hơn khoảng 3 độ C so với mức trung bình.

Ông Lynch, nhà đầu tư công nghệ người Anh, từng có thời điểm là tỉ phú, với khối tài sản lên đến 11 tỉ USD vào năm 2011. Đài CNN dẫn thông tin từ một luật sư riêng của ông cho biết hiện tổng giá trị tài sản của ông vào khoảng 450 triệu USD.