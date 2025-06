Đặng Thu Thảo trở lại phim ảnh, sống vui vẻ hơn sau biến cố hôn nhân

Trong lần trở lại này, Đặng Thu Thảo hóa thân thành một cô gái dịu dàng, có cuộc sống đầy đủ nhưng khi bước vào cuộc hôn nhân, cô phải nhẫn nhịn, bị đánh đập và chịu cảnh trả nợ cho chồng. Chính điều đó khiến nhân vật có sự thay đổi, làm nảy sinh lòng ích kỷ, tham lam đến mức quên đi tình nghĩa của những người xung quanh.

Đặng Thu Thảo vào vai "gái quê" trong phim mới của đạo diễn Hoàng Mập - Cư Huế Ảnh: ĐPCC

Đây là vai diễn nhiều màu sắc song cũng là một thử thách đối với cô trong hành trình diễn xuất. Đặng Thu Thảo kể sau khi đọc kịch bản, cô quyết định chọn hướng đi mới, không để nhân vật khóc quá nhiều. Thay vào đó, nàng hậu bộc lộ những uất hận, cam chịu thông qua ánh mắt. Cô lý giải: “Đối với tôi, diễn cảnh khóc rất dễ, nhưng khi mới chịu đựng một điều gì đó thì người ta mới khóc. Còn cô gái này đã tổn thương trong một thời gian dài nên cách mình thể hiện cũng sẽ khác”.

Đặng Thu Thảo thừa nhận nhân vật có nhiều nét giống với cuộc đời thật của cô nên bản thân cũng cảm được và dễ dàng hơn trong việc nhập vai. “Nhiều người nói tôi không diễn mà cũng ra vai. Tôi rất thích vai diễn này dù đó không phải nhân vật chính. Nó mang đến cho tôi sự trải nghiệm mới mẻ khi quay lại phim ảnh sau quãng thời gian khá lâu. Có nhiều phân đoạn tôi bị đánh thật, về nhà bầm tím cả người, nhưng nhìn lại tôi thấy xứng đáng”, người đẹp 30 tuổi chia sẻ.

Với Đặng Thu Thảo, đây là vai diễn nhiều màu sắc, mang lại cho cô những trải nghiệm mới mẻ Ảnh: ĐPCC

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim của đạo diễn Hoàng Mập. Trong lần trở lại này, cô không áp lực, thậm chí lại cảm thấy thoải mái. Với Đặng Thu Thảo, đây là nơi giúp cô bén duyên với nghề diễn nên người đẹp 9X xem Hoàng Mập, đạo diễn Cư Huế như những người thầy dẫn dắt mình trong những ngày đầu chập chững diễn xuất.

“Tôi cũng không quan trọng chuyện cát sê vì kịch bản hay và nhân vật phù hợp với mình. Nghệ sĩ Hoàng Mập cũng tôn trọng sự sáng tạo của diễn viên để vai diễn phá cách hơn”, cô bật mí cách làm việc của cả hai.

Đặng Thu Thảo sau biến cố

Trước quan điểm đóng phim truyền hình thù lao không cao, chưa kể phải dành thời gian khá nhiều, Đặng Thu Thảo nói bản thân chấp nhận vì xem đây là cơ hội của mình. Trước đây, cô không nghĩ mình có khả năng diễn xuất song chính nghệ sĩ Hoàng Mập là người phát hiện, giúp nàng hậu tìm thấy niềm đam mê của mình.

Đặng Thu Thảo thừa nhận không đặt nặng cát sê khi đóng phim cho Hoàng Mập Ảnh: NVCC

Người đẹp 9X thẳng thắn chia sẻ: “Mỗi lần ở nhà, nói thật tôi nhớ không khí, nhớ cơm đoàn phim lắm. Đã gọi là đam mê thì đâu quan trọng chuyện kinh tế. Thay vào đó, tôi chỉ mong chờ một tác phẩm hay để gửi đến khán giả và tạo được dấu ấn cho sự nghiệp của mình, đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của người nghệ sĩ”.

Chiêm nghiệm về tác phẩm, Đặng Thu Thảo nói đôi lúc, người phụ nữ nghĩ chọn cam chịu để những người xung quanh thấy hạnh phúc, song với cô đó là sai lầm. “Khi tôi chọn bước ra khỏi cuộc hôn nhân, con tôi có thể thiếu thốn tình cảm nhưng thật sự rằng cha mẹ không hạnh phúc thì con cái cũng không hạnh phúc. Người mẹ phải vui vẻ thì mới mang lại sự tích cực cho con. Tôi mong mọi người chọn lựa những điều đáng sống. Tôi thấy quyết định ly hôn của mình là đúng. Bây giờ tôi vui vẻ, hạnh phúc và lan tỏa điều đó cho các con. Hai bên ba mẹ tạo điều kiện tốt nhất để con cảm nhận có đầy đủ tình cảm", cô nói.

Sau biến cố, Đặng Thu Thảo thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của ba mẹ để trở lại với nghệ thuật. Ngoài ra, phía đoàn phim cũng sắp xếp lịch trình cân đối để cô an tâm hoàn thành vai diễn, vừa có thời gian dành cho các con. Nhìn lại, nàng hậu chiêm nghiệm: “Tôi thấy may mắn và thấy biết ơn vì được hỗ trợ, ủng hộ khi trở lại với nghề. Tôi cũng mong một ngày bản thân thành công để quay lại trả mối ơn này bằng tất cả tấm chân tình của mình”.