Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, tiên phong đổi mới và phát triển

Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng ủy đã bám sát và chỉ đạo toàn diện các mặt, góp phần quan trọng giúp Công ty duy trì hoạt động sản xuất điện an toàn, ổn định, hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh gắn với an sinh xã hội

Bí thư Đảng ủy EVNGENCO1 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGUYỄN HUYỀN

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã ban hành các nghị quyết, chương trình công tác cụ thể, bám sát tình hình thực tế và mục tiêu chung của EVNGENCO1. Trên cơ sở đó, chỉ đạo chuyên môn điều hành sản xuất hợp lý, tối ưu vận hành tại ba nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng. Kết quả, Công ty đã sản xuất được hơn 8,6 tỉ kWh điện, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị được tổ chức khoa học, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và độ tin cậy hệ thống.

Về nhiên liệu, Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp, điều hành linh hoạt để đảm bảo nguồn than cho sản xuất. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng khối lượng than, công tác đấu thầu, nhập khẩu và kiểm kê than được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được Công ty chú trọng, duy trì vận hành ổn định hệ thống quan trắc tự động; các chỉ số phát thải đều nằm trong ngưỡng quy định, đảm bảo tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ đạt gần 99%, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cùng chính quyền địa phương bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (cũ)

Song song đó, Công ty cũng dành hơn 2,24 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, khuyến học, hỗ trợ người nghèo và học sinh khó khăn tại địa phương, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng trong việc phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhà nước.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và cấp ủy cấp trên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức sâu rộng, gắn với nhiệm vụ thực tiễn của từng chi bộ, từng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật Đảng và phát hiện ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2025 ẢNH: NGUYỄN HUYỀN

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được Đảng ủy Công ty quan tâm và triển khai hiệu quả. Trong thời gian qua, Đảng ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 115 quần chúng ưu tú, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 51 đảng viên; kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào Đảng; đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động, sẵn sàng cho 6 tháng cuối năm 2025

Bước vào 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Công ty xác định tiếp tục giữ vững tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả". Trọng tâm là tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các tổ máy; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản lượng cả năm 2025; Chủ động phối hợp chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho sản xuất; Triển khai đồng bộ các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ tiếp tục được đổi mới phương pháp, nội dung theo hướng thiết thực, gần gũi với đời sống người lao động. Đảng ủy cũng xác định việc giữ vững sự đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong mọi hoàn cảnh.

Với quyết tâm cao, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phấn đấu hoàn thành toàn tốt kế hoạch năm 2025, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.