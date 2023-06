Đang xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

Từ sáng sớm, có khá đông người dân đã có mặt trước cổng TAND tỉnh Nghệ An nằm trên đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh để theo dõi phiên tòa. Tuy nhiên, người dân bị hạn chế vào phòng xét xử. Lúc 8 giờ 15 phút, phiên tòa bắt đầu.

Toàn cảnh phiên tòa K.H

Ông Hoàng Ngọc Anh, Thẩm phán TAND tỉnh Nghệ An, chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Duy Việt. Tòa cũng triệu tập ông Trần Võ Tùng, điều tra viên Công an H.Hưng Nguyên; triệu tập nhân viên, giám định viên của Sở Tài chính Nghệ An, đại diện Phòng Tài chính H.Hưng Nguyên, Kho bạc H.Hưng Nguyên, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.4 vừa qua, TAND H.Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Lê Thị Dung (51 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo Lê Thị Dung và bị cáo Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên) tại phiên tòa K.H

Theo cáo buộc của Viện KSND H.Hưng Nguyên, từ năm 2012 đến năm 2017, bà Dung là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền gần 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Cụ thể, trong năm học 2011 - 2012 hơn 3,3 triệu đồng; năm 2013 - 2014 hơn 303.000 đồng; năm 2014 - 2015 hơn 30,9 triệu đồng và trong năm 2015 - 2016 hơn 13,8 triệu đồng.

Trong quá trình công tác, bà Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật.

Một số khoản thanh toán 2 lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán.

Theo cáo trạng, tổng số tiền gây thiệt hại cho Trung tâm GDTX là gần 45 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Dung không nhận tội như cáo trạng truy tố.

Người dân đến theo dõi phiên tòa nhưng không được vào phòng xét xử K.H

Viện KSND H.Hưng Nguyên cáo buộc bà Dung thực hiện thanh toán nhiều lần trong nhiều năm, nên rơi vào trường hợp "phạm tội nhiều lần" và bị truy tố ở khung hình phạt 5 - 10 năm tù theo b khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này đã gây xôn xao dư luận khi có nhiều ý kiến cho rằng bản án 5 năm tù là quá nặng. Bà Dung đã kháng cáo bản án.

Ngày 23.5, Viện KSND tỉnh Nghệ An có quyết định kháng nghị bản án hình sự này của TAND H.Hưng Nguyên theo hướng đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.