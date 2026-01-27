Đang xét xử vụ 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù ở Lâm Đồng

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử cán bộ bào chữa cho 6 cựu chiến binh

Sau 11 năm xảy ra vụ án, nhiều lần trả hồ sơ, ngày 27.1, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm lần 3 vụ 6 cựu chiến binh kêu oan về tội hủy hoại rừng.

Trong phần thủ tục, tòa thông báo vắng mặt tại tòa gồm có: giám định viên, nguyên đơn dân sự là UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng… Dù vậy, luật sư, bị cáo và kiểm sát viên đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Sau khi thảo luận tại chỗ, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc.

6 cựu chiến binh kêu oan về tội hủy hoại rừng

Vì lý do sức khỏe, 3 bị cáo được cho ngồi trong quá trình xét xử. Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, các bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố không đúng hành vi phạm tội. Các bị cáo cũng cho rằng khi mở phiên tòa này, họ không nhận được cáo trạng.

"Cáo trạng truy tố hoàn toàn không chính xác chỗ nào hết", cựu chiến binh Nguyễn Nam Thái nói.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.

Theo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cáo trạng của Viện KSND tiếp tục truy tố các bị can tội danh "hủy hoại rừng" theo khoản 1 điều 189 bộ luật Hình sự năm 1999 là không có căn cứ. Do đó, từ năm 2017, hội đã cử cán bộ vào TAND tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) để nghiên cứu hồ sơ vụ án và làm thủ tục bào chữa.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) tham gia bào chữa cho 6 cựu chiến binh tại tòa.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) bào chữa cho 6 cựu chiến binh tại tòa

Riêng Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cử ông Y'Lam và ông Phạm Quang Long bào chữa cho 3 bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các bị cáo còn mời luật sư tham gia bào chữa cho mình như: luật sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vinh (nguyên thẩm phán TAND tối cao, Đoàn luật sư TP.HCM), luật sư Nguyễn Thanh Huy (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng), luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM)...

Vụ án trên xảy ra từ năm 2015, kéo dài đến nay đã 11 năm; có bị cáo đã qua đời vì lý do sức khỏe. Trước khi mở phiên tòa này, vụ án đã trải qua 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm, 2 phiên tòa xét xử phúc thẩm và 1 phiên giám đốc thẩm.

Cụ thể, cả 2 lần xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Gia Nghĩa (nay là TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng) tuyên phạt 6 cựu chiến binh với mức án từ 6 - 7 tháng tù về tội "hủy hoại rừng". Các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan vì cho rằng thời điểm chặt các cây bụi, dây leo thì trên thực tế đã không còn rừng nên không thể bị buộc tội hủy hoại rừng.

Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cử ông Y'Lam bào chữa cho 3 bị cáo có hoàn cảnh khó khăn

Xét xử phúc thẩm lần 1 (năm 2016), TAND tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) hủy bản án sơ thẩm. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông cũ xét xử phúc thẩm lần 2, bác kháng cáo kêu oan của 6 cựu chiến binh, tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi ra tù, 6 cựu chiến binh tiếp tục gửi đơn kêu oan khắp nơi. Vì thế, năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm nêu ra 9 vấn đề cho thấy chưa đủ căn cứ buộc tội các bị cáo, nên hủy tất cả các bản án để điều tra lại.

Như vậy, suốt 6 năm qua, cơ quan tố tụng vẫn loay hoay với rất nhiều lý do dẫn đến vụ án bị kéo dài như: khi thì trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ dùng để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, hồ sơ có nhiều số liệu khác nhau, khi thì vắng giám định viên hoặc nguyên đơn dân sự…

1 cựu chiến binh không thể chờ đến ngày vụ án khép lại

6 cựu chiến binh ở Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) kêu oan suốt 10 năm qua gồm các ông: Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi, cùng ở huyện Đắk Song, Đắk Nông cũ). Ngoài ra, vụ án còn có cựu chiến binh Đoàn Xuân Trường nhưng đã qua đời.

Theo hồ sơ vụ án, tại cuộc họp đầu năm 2015, cho rằng không còn rừng nên ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ), đưa ra ý kiến chi hội sẽ phát dọn đất rừng tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710 (thành phố Gia Nghĩa cũ) để trồng cây keo gây quỹ hoạt động. Tất cả hội viên đồng ý.

Theo các cựu chiến binh, trước khi phát dọn cây để trồng cây keo gây quỹ thì trên thực tế đã không còn rừng

Các cựu chiến binh bị cáo buộc trong 2 ngày của tháng 1.2015 và 2 ngày của tháng 4.2015 đã chặt những cây bụi, dây leo, cây gỗ có đường kính từ 10 cm trở xuống và gom lại thành từng đống chờ khô sẽ đốt. Đây là đất rừng do UBND tỉnh Đắk Nông cũ giao Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (Xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tín) quản lý.

Theo kết luận giám định tháng 4.2015 của giám định viên tư pháp Huỳnh Văn Triệu (thuộc Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa cũ), rừng bị hủy hoại 0,98 ha, là rừng sản xuất, thiệt hại hơn 53 triệu đồng.