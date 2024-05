Đánh bại Singapore, bóng chuyền nữ Việt Nam tranh nhất bảng với Kazakhstan ở giải châu Á

Trước đội tuyển Singapore bị đánh giá yếu nhất bảng B, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiến hành thử nghiệm nhằm tối ưu các phương án nhân sự. Đáng chú ý nhất là việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tung cả 3 đối chuyền ra sân từ đầu là Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trà My. Trong đó Kiều Trinh được thử nghiệm chơi ở vị trí chủ công.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo vàng) vừa thử nghiệm vừa có chiến thắng trước đội Singapore AVC

Hiệu quả từ các tình huống tấn công đa dạng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng sự non kém của đối thủ giúp các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục gia tăng cách biệt trước khi giành chiến thắng dễ dàng 25/8 ở ván 1. Đây cũng là ván đấu mà Bích Tuyền, Trà My, Kiều Trinh chơi nổi bật, thường xuyên ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó không ít lần Bích Tuyền, Trà My thành công ở những pha phát bóng "sống" rất mạnh và hiểm hóc.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam khi đấu Singapore

Phụ công Đinh Thị Trà Giang cùng chuyền hai Kim Thoa là 2 vị trí được ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luân chuyển ở ván 2 trong khi 3 mũi tấn công Bích Tuyền, Kiều Trinh, Trà My tiếp tục được sử dụng. Nỗ lực của đội Singapore cùng sự thiếu tập trung của đội Việt Nam giúp đối thủ bất ngờ dẫn điểm 7/3. Sau hội ý, các cô gái Việt Nam nhanh chóng đưa trận đấu trở lại quỹ đạo. Đội Singapore thêm khó khăn khi đội trưởng Ting Rachel rời sân vì chấn thương gối nhưng tinh thần thi đấu rất tốt giúp họ cân bằng được điểm số 18/18, sau đó vượt dẫn và đứng trước cơ hội có được ván thắng lịch sử trước đội Việt Nam. Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở thời điểm quyết định giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng "nghẹt thở" 29/27 ở ván 2.

Tung vào sân đội hình sung sức nhất ở ván 3 với chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh cùng Phạm Thị Hiền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo thế trận lấn lướt trước khi giành chiến thắng 25/10, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0. Với chiến thắng này, Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng.

12 giờ ngày mai (24.5), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu quan trọng nhằm tranh ngôi nhất, nhì bảng B với đội tuyển Kazakhstan (hạng 33 thế giới). Mang đến AVC Challenge Cup 2024 đội hình mạnh nhất, đội tuyển Kazakhstan quyết tâm đánh bại tất cả các đối thủ để lên ngôi vô địch.