Đánh bại Thái Nguyên T&T, đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam bảo vệ ngôi hậu

Cuộc so tài giữa nữ Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T ở chung kết Cúp quốc gia 2024 được dự đoán cân tài cân sức. Trong khi nữ Than Khoáng sản Việt Nam có dàn cầu thủ đồng đều với Thúy Hằng, Nguyễn Thị Vạn, Thu Xuân, Dương Thị Vân, nữ Thái Nguyên T&T lại có những ngôi sao như Bích Thùy, Kim Thanh, Trần Thị Thu, Mỹ Anh...

Nhóm cầu thủ dạn dày này đã nâng bước các tài năng trẻ, giúp Thái Nguyên T&T có lần đầu tiên trong lịch sử có cơ hội giành danh hiệu chính thức ở sân chơi bóng đá nữ Việt Nam.

Bảo Trâm (áo đỏ) có pha truy cản dũng mãnh trước đàn chị Bích Thùy ẢNH: VFF

Ở trận chung kết, Thái Nguyên T&T thi đấu tự tin trước Than Khoáng sản Việt Nam. HLV Văn Thị Thanh yêu cầu học trò tập trung phòng ngự.

Dù vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên vẫn thuộc về đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam. Lần lượt Thúy Hằng và Thu Xuân có cơ hội áp sát khung thành của Thái Nguyên T&T. Đáng tiếc, các pha dứt điểm của họ chưa thể mang lại bàn thắng. Ngay sau đó, đến lượt Bích Thùy xâm nhập vòng cấm của Than Khoáng sản Việt Nam nhưng tiền vệ sinh năm 1994 dứt điểm không thành công.

Nhìn chung, hiệp đấu đầu tiên diễn ra hấp dẫn khi Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T sẵn sàng tung mảng miếng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, các chân sút của hai đội vẫn chưa cho thấy sự sắc sảo cần thiết để khai thông thế bế tắc. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, sự ăn ý và phẩm chất kĩ thuật của Than Khoáng sản Việt Nam phần nào phát huy lợi thế. Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt ở khu trung tuyến. Nhưng cũng phải chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, Than Khoáng sản Việt Nam mới có được điều mình cần.

Đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam lên ngôi vô địch ẢNH: VFF

Phút 79, Nguyễn Thị Vạn tăng tốc rất nhanh buộc hậu vệ Thái Nguyên T&T phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ sinh năm 1997 mở tỷ số trận đấu cho Than Khoáng sản Việt Nam với cú sút phạt đền chân trái quyết đoán, không cho Kim Thanh cơ hội trổ tài.

Không còn gì để mất, Thái Nguyên T&T vùng lên tấn công mạnh mẽ. Nhưng, trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu, nỗ lực của đội bóng xứ chè không được đền đáp. Họ đành chấp nhận thất bại 0-1 và nhìn Than Khoáng sản Việt Nam nâng cúp vô địch. Như vậy, Dương Thị Vân cùng đồng đội đã bảo vệ thành công ngôi hậu giành được ở mùa giải trước.