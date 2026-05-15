Danh ca Bảo Yến bất ngờ tái ngộ khán giả

Ở tuổi 68, danh ca Bảo Yến vẫn giữ được giọng hát vang, dày và đầy cảm xúc, chất giọng từng làm nên một trong những tên tuổi đặc biệt của làng nhạc Việt suốt nhiều thập niên.

Xuất hiện ở chương cuối mang tên Tình đất, Bảo Yến lựa chọn thể hiện ca khúc bất hủ Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Không cần quá nhiều kỹ thuật phô diễn hay sân khấu cầu kỳ, chỉ bằng chất giọng giàu trải nghiệm cùng cách hát điềm tĩnh, nữ danh ca khiến cả khán phòng lắng lại. Nhiều khán giả dành những tràng pháo tay dài cho sự trở lại của giọng ca gắn với ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc.

Đêm nhạc True concert 2026 - Tình đất được dàn dựng như một hành trình cảm xúc xoay quanh hình tượng "đất", nơi khởi nguồn của sự sống, ký ức và những giá trị bền bỉ của con người. Chương trình gồm 5 phần: Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình đất, gợi nên dòng chảy tự nhiên từ đất đai sinh ra sự sống, nuôi dưỡng con người rồi lại đưa mọi thứ trở về với cội nguồn.

Dưới bàn tay của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc, đêm diễn được kết nối chặt chẽ giữa âm nhạc, ánh sáng, chuyển động hình thể... Thay vì chỉ đơn thuần minh họa, phần múa trở thành một phần của câu chuyện, góp phần đẩy cảm xúc cho từng tiết mục.

Một trong những điểm thú vị của chương trình là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Nếu Bảo Yến mang đến chiều sâu ký ức bằng chất giọng giàu trải nghiệm, thì Phan Mạnh Quỳnh lại tạo màu sắc tự sự gần gũi qua hai ca khúc Hoa mặt trời và Từ đó. Trong khi đó, Thùy Chi, Hà An Huy, Marzuz hay nhóm Oplus mang tới hơi thở trẻ trung, đương đại hơn cho chương trình.

Ở chương Nước, Marzuz tạo dấu ấn với ca khúc Nước sâu của Nguyễn Xinh Xô. Phần kết bất ngờ pha chất dân ca giúp tiết mục mang màu sắc mềm mại nhưng vẫn đầy nội lực. Trong khi đó, màn kết hợp giữa Hà An Huy và Thùy Chi qua mashup Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về đem lại cảm giác bảng lảng, giàu chất thơ mà không quá nặng tính hoài niệm.

Bên cạnh Phan Mạnh Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Hùng cũng xuất hiện với tư cách vừa sáng tác vừa trình diễn. Mashup Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay của anh mang tinh thần mộc mạc, như một cuộc đối thoại giữa con người với thiên nhiên và chính nội tâm mình.

Danh ca Bảo Yến buông bỏ hào quang, chọn lối sống an yên

Giữa tổng thể giàu màu sắc ấy, sự xuất hiện của Bảo Yến lại mang đến cảm giác rất khác. Không còn xuất hiện dày đặc như thời đỉnh cao, nữ danh ca giờ đây chọn cho mình nhịp sống lặng lẽ hơn. Sau khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời năm 2023, nữ ca sĩ gần như hạn chế hoạt động nghệ thuật và ít nhận lời biểu diễn.

Trong nhiều chia sẻ trước đây, Bảo Yến từng thừa nhận có giai đoạn bà gần như buông bỏ mọi hào quang sân khấu để tìm đến con đường tu tập. Bà sống tách biệt khỏi nhịp sống showbiz.

Nữ danh ca cho biết chính những biến cố lớn trong cuộc đời khiến bà sớm cảm nhận sâu sắc hơn về tâm linh và lựa chọn gắn bó với con đường này. Dù sau này quay lại sân khấu, Bảo Yến vẫn giữ lối sống giản dị, tránh những cuộc gặp gỡ ồn ào hay tiệc tùng không cần thiết. Bà dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc tu tập. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần xuất hiện, nữ danh ca luôn mang đến cảm giác điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đầy chiêm nghiệm.