Danh ca Họa Mi: Khi ở Pháp, tôi từng không muốn gặp Bạch Yến

Minh Hy
Minh Hy
20/10/2025 19:39 GMT+7

Vì không muốn đồng nghiệp và khán giả nhìn thấy mình cực khổ mưu sinh nơi đất khách quê người nên danh ca Họa Mi không muốn gặp gỡ ai.

Họa Mi tủi thân vì bán bánh mì nơi xứ người

Bắt đầu đến với nghệ thuật từ năm 15 tuổi, giọng ca nội lực và ngân vang của danh ca Họa Mi nhanh chóng được mọi người yêu thích. Từ khi còn trẻ, Họa Mi đã đi lưu diễn khắp nơi. Đến năm 1988, bà định cư ở Pháp. Nữ danh ca 70 tuổi đưa chồng sang Pháp chữa bệnh và cho các con ăn học.

Danh ca Họa Mi: Khi ở Pháp, tôi từng không muốn gặp Bạch Yến - Ảnh 1.

Vì cuộc sống, Họa Mi chấp nhận từ bỏ ánh hào quang và bán bánh mì suốt 10 năm ở Pháp

Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian đi hát, Họa Mi có dịp gặp gỡ và có mối quan hệ với thân thiết với danh ca Bạch Yến. Tuy nhiên, thời điểm Họa Mi tạm dừng ca hát và phải làm việc trong tiệm bánh mì để mưu sinh khiến bà mặc cảm với hoàn cảnh.

"Trong 10 năm đó tôi làm công việc khác. Tôi không có thời gian để gặp đồng nghiệp và khán giả. Không ai biết tôi ở đâu. Bỗng một ngày, tôi nhận được điện thoại từ chị Bạch Yến. Chị ấy nói kiếm tôi rất lâu mà tìm mãi không được. Chị hỏi tôi có muốn trở lại đi hát không vì có một chương trình ở Việt Nam muốn vinh danh những ca sĩ lâu năm trong nghề. Ban tổ chức nhờ chị Bạch Yến mời tôi vì cả hai đang ở Pháp", Họa Mi chia sẻ.

Mặc dù thời điểm đó, "ngọn lửa đam mê" của Họa Mi vẫn còn nhưng bà lại chần chừ do đã lâu không đứng trên sân khấu. Hơn thế nữa, công việc bán bánh mì rất vất vả nên bà không muốn khán giả nhìn thấy và thương hại. Bà cũng nói rằng việc danh ca Bạch Yến tìm được mình là một niềm may mắn.

Danh ca Họa Mi: Khi ở Pháp, tôi từng không muốn gặp Bạch Yến - Ảnh 2.

Họa Mi bất ngờ khi được Bạch Yến mời về Việt Nam hát

Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi nói với chị Bạch Yến tôi cực lắm. Mỗi ngày, tôi phải có mặt ở tiệm lúc 5 giờ và 22 giờ mới được về nhà. Tôi chỉ ngủ được 3 tiếng một ngày nên không có thời gian gặp ai. Lúc đó, chị ấy hỏi tôi có dám hát hay không thì tôi xin thời gian để suy nghĩ và trả lời vào ngày mai. Trong thời gian 10 năm đó, tôi cũng có qua Mỹ để ghi hình cho Paris By Night nhưng chỉ thu băng thôi chứ không chạy show. Ca sĩ phải đi show mới có thu nhập nhiều hơn còn tôi thì không, sau khi ghi hình thì trở về với việc làm bánh mì. Khi nghe câu chuyện của tôi, chị Bạch Yến nói sẽ gọi lại và mong được gặp tôi vào ngày mai. Lúc tôi nghe chị sẽ đến nơi làm việc để gặp mặt thì tôi nói để từ từ", nữ danh ca 70 tuổi kể.

Sau khi về nhà suy nghĩ, Họa Mi cho rằng đó chính là cơ hội để được trở lại đứng trên sân khấu nên bà nhận lời của đàn chị. Họa Mi thừa nhận bà không muốn cho Bạch Yến thấy sự khổ cực của mình. Sau cùng, Họa Mi vẫn đồng ý để Bạch Yến đến tiệm bánh mì để chứng kiến cảnh mình làm việc. 

"Tôi hỏi chị Bạch Yến có thấy tội nghiệp tôi không thì chị ấy nói không. Thay vào đó, chị ấy cảm thấy hãnh diện về tôi. Vì tôi là một người kiên cường và chấp nhận làm những việc lao động tay chân dù từng là ca sĩ nổi tiếng", Họa Mi kể.

Danh ca Họa Mi: Khi ở Pháp, tôi từng không muốn gặp Bạch Yến - Ảnh 3.

Về Việt Nam, Họa Mi muốn dành toàn tâm toàn ý cho âm nhạc

Ảnh: Chụp màn hình

Họa Mi tiếc nuối vì không về Việt Nam sớm hơn

Sau nhiều năm bôn ba xứ người, năm 2015 Họa Mi quyết định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Nhiều người thắc mắc vì sao bà không mở tiệm kinh doanh bánh mì như ở bên Pháp để có thêm thu nhập, nữ danh ca thẳng thắn cho biết không muốn nhớ lại ngày tháng vất vả ở nơi đất khách. Họa Mi mong muốn được tận hưởng cuộc sống thoải mái, đắm chìm trong đam mê ca hát.

"Tôi rất tiếc vì không về Việt Nam sớm hơn nhưng không thể làm gì được vì hoàn cảnh của mình như thế. Ở bên Pháp, chỉ có một mình tôi, các con và công việc, chỉ có thế thôi và không có gì khác. Mình không thể bỏ tất cả để theo đuổi âm nhạc vì mình còn gia đình, con cái và cuộc sống", bà tâm sự.

Ở tuổi xế chiều, Họa Mi vẫn miệt mài với nghệ thuật. Bà đang chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 50 năm ca hát, dự kiến được tổ chức tại Nha Trang. Về cuộc sống cá nhân, sau khi chia tay người chồng đầu tiên là nghệ sĩ Lê Tấn Quốc, bà đi thêm bước nữa và có một người con trai. Hiện tại, 4 người con của Họa Mi đều có cuộc sống ổn định.

