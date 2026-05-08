Đánh giá cán bộ tòa án theo sản phẩm công việc

Sáng 8.5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, tòa án không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng tạo ra sự an tâm. Trong kinh tế, "an tâm" chính là nền tảng của mọi quyết định đầu tư và phát triển.

"Nếu viện kiểm sát đóng vai trò "người canh gác" tính thượng tôn pháp luật, tòa án chính là "người cầm lái" trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch - 2 yếu tố tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị sáng 8.5 ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành TAND phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về cải cách tư pháp và đổi mới xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đánh giá toàn diện mô hình TAND 3 cấp bằng chỉ số cụ thể, như: án tồn, án quá hạn, chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân.

Đồng thời, cần lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với hoạt động xét xử: không chỉ có phần mềm, mà phải đạt được mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng.

Ngành TAND siết chặt đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, gắn với kết quả xét xử, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu.

Cùng đó, cần làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, để không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của tòa án trong nước, nhất là trong xét xử, giải quyết những vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài, có tính quốc tế và tham gia tích cực vào nền tư pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, TAND tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thực sự trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải, là "pháo đài" chính trị - pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.