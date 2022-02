Đánh giá cấp độ dịch mới tại TP.HCM: 37 phường, xã đạt cấp độ 2

Theo kết quả đánh giá, có 275/312 phường, xã, thị trấn đạt cấp độ 1 (vùng xanh). 37/312 phường xã đạt cấp độ 2 (vùng vàng), tăng 36 phường, xã, thị trấn so với cách đánh giá cũ.

Theo Sở Y tế, 37 phường, xã, thị trấn trong tuần qua có cấp độ dịch cấp 2 do 4 nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 đủ mũi không đạt quy định sẽ bị tăng thêm 1 mức độ lây nhiễm, do đó sẽ làm tăng thêm 1 cấp độ dịch. Thứ hai, mức độ lây nhiễm ở mức 2 nhưng khả năng đáp ứng ở mức trung bình nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2. Thứ ba, mức độ lây nhiễm ở mức 3 và khả năng đáp ứng ở mức cao nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2. Thứ tư, tỷ lệ ca tử vong/100.000 dân vượt ngưỡng quy định (6 ca/100.000 dân). Do đó đối với những phường, xã có số dân dưới 16.667 người và chỉ cần 1 ca tử vong trong tuần thì sẽ vượt ngưỡng và tăng thêm 1 cấp độ dịch.





Để giảm cấp độ dịch ở các phường, xã, thị trấn trên, theo Sở Y tế, các phường, xã cần phải tập trung vận động người dân tiêm vắc xin Covid-19 đủ mũi, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ. Mặt khác, tăng cường truyền thông để người dân khi phát hiện triệu chứng nghi nhiễm hoặc tự test nhanh dương tính phải khai báo ngay cho trạm y tế để được chăm sóc, cấp phát thuốc điều trị Covid-19 kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ chuyển nặng và tử vong do Covid-19.