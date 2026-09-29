Đánh giá Dreame X60 Ultra Extreme: Robot đầu tiên có cánh tay kép, leo bậc 10 cm

X60 Ultra Extreme là bản cao cấp của X60 Ultra được Dreame công bố hồi đầu năm. Model này nổi bật với thiết kế gọn gàng, mỏng 8,9 cm, dễ dàng luồn lách trong các gầm tủ, gầm giường để làm sạch các ngóc ngách. Model này đang được niêm yết với giá 32,9 triệu đồng.

Robot của Dreame nổi tiếng với khả năng leo trèo, vượt chướng ngại vật. Dreame X60 Ultra Extreme có thể leo qua bậc thềm đơn cao 5,2cm và bậc thềm đôi đôi 10cm. Tính năng này giúp robot dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp để làm sạch nhà, không bị mắc kẹt bởi bậc thềm, bậc cửa.

Đánh giá Dreame X60 Ultra Extreme

Khác biệt vượt trội của Dreame X60 Ultra Extreme là cánh tay robot kép Dual UltraExtend Arm trang bị cho cả giẻ lau và chổi cạnh. Chổi cạnh có thể vươn xa 12 cm và giẻ lau mở rộng đến 18 cm để làm sạch các góc cạnh, ngóc ngách là thiết kế truyền thống không chạm đến được. Robot của dream có thể làm sạch góc tường 90 độ, gầm tủ sâu, các góc vuông.

X60 Ultra Extreme được trang bị lực hút lên đến 42.000 Pa, cao hơn nhiều so với các mẫu robot hút bụi phổ thông có lực hút khoảng 20.000 Pa trên thị trường. Giẻ lau có tốc độ xoay 280 vòng/phút và tạo lực ép 15N.

Robot của Dreame cũng cho khả năng né tránh chướng ngại vật và di chuyển thông minh nhờ hệ thống AI OmniSight 3.0. Trung tâm của hệ thống này là cụm camera AI kép góc siêu rộng 120 độ kết hợp cùng công nghệ cảm biến nhận diện không gian 3D. X60 Ultra Extreme có thể nhận diện trên 320 vật thể để tính toán khoảng cách an toàn và có phản ứng phù hợp.

Điểm cộng

Khả năng leo trèo, vượt chướng ngại vật xuất sắc

Lực hút mạnh lên đến 42.000 Pa

Cánh tay khớp kéo dài, có thể làm sạch các ngóc ngách

Hệ thống AI thông minh

Làm sạch bằng hơi nước 100 độ C

Điểm cần cân nhắc

Không có tính năng gia nhiệt giẻ lau

Điều khiển giọng nói chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Một số phụ kiện như: bộ kết nối nguồn nước, mô-đun làm sạch len chân tường là phụ kiện tùy chọn/bán rời, cần tính thêm khi cân nhắc chi phí thực tế.