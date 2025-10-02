Đánh giá iPhone 16: Sức mạnh bền bỉ, mức giá hấp dẫn

Thiết kế ấn tượng

iPhone 16 và 16 Plus mang cụm camera dọc hiện đại, hỗ trợ quay video không gian cho Vision Pro. Ở bản Pro, đặc biệt iPhone 16 Pro Max với màn hình 6.9 inch cho trải nghiệm giải trí, làm việc vượt trội. Toàn bộ dòng còn có Nút Action và Nút camera vật lý, mang lại cảm giác như dùng máy ảnh chuyên nghiệp.

Hiệu năng và pin

Dòng iPhone 16 được trang bị chip A18 và A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm, mang đến hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng. Kết nối Wi-Fi 7 cho tốc độ siêu nhanh, gần như không độ trễ. Thời lượng pin cũng được cải thiện, trong đó iPhone 16 Pro Max có thể xem video liên tục 33 giờ.

Camera chuyên nghiệp

iPhone 16 Pro nâng cấp cảm biến góc siêu rộng 48MP, ghi lại phong cảnh và ảnh thiếu sáng chi tiết, sống động. Đây là hệ thống camera lý tưởng cho cả người dùng phổ thông lẫn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Cơ hội vàng để sở hữu iPhone 16 với mức giá hấp dẫn

Hiện tại, iPhone 16 Series đang có giá cực kỳ hấp dẫn tại các nhà bán lẻ ủy quyền. Đặc biệt, iPhone 16 Pro Max 256GB cân bằng tốt giữa dung lượng và hiệu năng. Nếu muốn trải nghiệm mới hơn, iPhone 17 Pro Max 512GB cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ dung lượng lưu trữ vượt trội.