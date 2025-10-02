Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Đánh giá iPhone 16: Sức mạnh bền bỉ, mức giá hấp dẫn

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
02/10/2025 11:30 GMT+7

Ra mắt cuối năm 2024, iPhone 16 Series nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Dù iPhone 17 đã trình làng, sức hút của dòng iPhone 16 vẫn không hề giảm, trở thành lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng mạnh mẽ và mức giá ngày càng hợp lý.

Thiết kế ấn tượng

iPhone 16 và 16 Plus mang cụm camera dọc hiện đại, hỗ trợ quay video không gian cho Vision Pro. Ở bản Pro, đặc biệt iPhone 16 Pro Max với màn hình 6.9 inch cho trải nghiệm giải trí, làm việc vượt trội. Toàn bộ dòng còn có Nút Action và Nút camera vật lý, mang lại cảm giác như dùng máy ảnh chuyên nghiệp.

Đánh giá iPhone 16: Sức mạnh bền bỉ, mức giá hấp dẫn- Ảnh 1.

Hiệu năng và pin

Dòng iPhone 16 được trang bị chip A18 và A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm, mang đến hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng. Kết nối Wi-Fi 7 cho tốc độ siêu nhanh, gần như không độ trễ. Thời lượng pin cũng được cải thiện, trong đó iPhone 16 Pro Max có thể xem video liên tục 33 giờ.

Camera chuyên nghiệp

iPhone 16 Pro nâng cấp cảm biến góc siêu rộng 48MP, ghi lại phong cảnh và ảnh thiếu sáng chi tiết, sống động. Đây là hệ thống camera lý tưởng cho cả người dùng phổ thông lẫn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Cơ hội vàng để sở hữu iPhone 16 với mức giá hấp dẫn

Hiện tại, iPhone 16 Series đang có giá cực kỳ hấp dẫn tại các nhà bán lẻ ủy quyền. Đặc biệt, iPhone 16 Pro Max 256GB cân bằng tốt giữa dung lượng và hiệu năng. Nếu muốn trải nghiệm mới hơn, iPhone 17 Pro Max 512GB cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ dung lượng lưu trữ vượt trội.

Khám phá thêm chủ đề

IPhone 16 đánh giá Iphone TopZone iPhone 17
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận