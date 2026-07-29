Đánh giá Logitech K380s: Bàn phím nhỏ gọn còn phù hợp làm việc năm 2026?

Gọn nhẹ vẫn là lợi thế lớn

Logitech K380s có kích thước nhỏ, dễ mang theo khi làm việc ở văn phòng, quán cà phê hoặc di chuyển giữa nhiều thiết bị. Bố cục phím bo tròn tạo cảm giác khác biệt, phù hợp với người ưu tiên sự gọn gàng.

Logitech K380s giữ lợi thế ở thiết kế compact

Phù hợp khi bạn làm việc đa thiết bị

Nhu cầu chuyển nhanh giữa laptop, máy tính bảng và điện thoại ngày càng phổ biến. K380s vẫn đáp ứng tốt nhóm người dùng này nhờ kết nối Bluetooth và thói quen gõ ngắn, trả lời tin nhắn, soạn văn bản, ghi chú hằng ngày. Nếu đang tìm một bàn phím máy tính ưu tiên tính cơ động, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhưng không phải lựa chọn cho mọi kiểu công việc

Layout compact cần thời gian làm quen, hành trình phím thiên về êm và nhẹ. Tại Thế Giới Di Động, nhóm bàn phím đang có mức giá từ 150.000 đồng, kèm nhiều lựa chọn cho nhu cầu gọn nhẹ, văn phòng hoặc gaming. Người dùng cũng có thể cân nhắc mua với chính sách trả góp 0% và bảo hành chính hãng để chọn mẫu phù hợp hơn với cách làm việc thực tế.